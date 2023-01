Veszélyes iparág a közlekedés, a szabályait mindenkinek be kellene tartania, hogy ne legyenek balesetek. Fontos a megfelelő sebesség, a gaylogátkelőhely óvatos megközelítése, a figyelem, a látni és látszani elv.

A közlekedésben tapasztalható negatív morálról számolt be portálunknak Sz. I., aki gyalogos szemszögből írta le bosszankodását: ,,Nemrégiben történt, s azt is tudom, nem egyedi eset az enyém. Nyíregyházán, a Szabolcs utcán megyek a piacra. A Bethlen Gábor utcai gyalog­átkelőnél mindig nagy a dilemmám. Szétnézek, nem jön-e autó valamelyik irányból. Ha jön és megáll, elindulok. Így volt ez legutóbb is. A zebra közepén jártam, s gondolom, jól látható voltam. A városközpont felől érkező kocsi meg is állt. A felüljáró irányából nagy sebességgel közeledett egy másik jármű, s a vezetője éppen csak el tudta rántani a kormányt, hogy ne üssön el. Egészségi okok miatt nem tudok gyorsan menni, így teljesen ledermedtem. Íme, ennyit ér a kihelyezett tábla, GYALOGÁTKELŐ! "