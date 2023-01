– Igyekszünk olyan tanórákat tartani, ahol kimehetünk a természetbe, és erre kiváló lehetőségeket teremt a botanikus kert mellett a Sóstói-erdő is. Sajátosság, hogy a természet jelenségeit tanítjuk, ám vannak olyan dolgok, melyeket szabad szemmel nem láthatunk. Ilyenkor a laborban munkálkodunk, az egyes eredményeket pedig kísérletekkel is igazoljuk. Ha már természet, akkor minél több és minél tartalmasabb időt töltünk zöld környezetben. ehhez kapcsolódva sok terepgyakorlatra visszük a hallgatókat, melyek vizes és erdős területeket is érintenek. a környezetvédelem nagyon fontos számunkra, ezért szennyezett területeket is vizsgálunk, sőt ezek emberi egészségre gyakorolt hatását is elemezzük. Mindehhez óriási segítség, hogy itt van a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület központi irodája, ami az oktatás mellett a kutatásokhoz is kiváló táptalajt ad – mutatta be az új szakot az intézetvezető.

Kiváló a környezet

Kitért arra is, hogy a Nyíregyházi Állatpark is az egyetem közelében található, ezért más egyetemekkel szemben arra is van lehetőség, hogy a termen kívüli óráknak az állatpark adjon otthont.

– Az egyetem Lego-központjában a tanárjelöltek innovatív oktatási módszereket is elsajátíthatnak, ami nem csupán az országban egyedülálló, hanem egész Közép-Kelet-Európában is – hívta fel a figyelmet Dobróné dr. Tóth Márta.

A látványos kísérletek és a Z-szak legfontosabb ismérvei mellett a résztvevő középiskolások a kiváló ösztöndíj-lehetőségekről is hallhattak. Újdonság az is, hogy az egyetem elsősei egy laptopot kapnak a tanulmányaik támogatására.

És hogy milyen Z-szakos hallgatónak lenni? Erről Horváth Éva Margaréta beszélt lapunknak és a jelenlévőknek.

Más, mint a többi

Elmondta, a szak szempontjából nagyon szerencsés a Nyíregyházi Egyetem elhelyezkedése, hiszen egy nyüzsgő városban, mégis a természet szívében található.

– Úgy vélem, azért érdemes ezt a szakot választani, mert teljesen más szemlélettel tanulunk, mint mások. Nagyon fontos nálunk a gyakorlatorientáltság, sokat vagyunk terepen. A hagyomány órákon is inkább kint vagyunk, továbbá országos terepgyakorlatokat szervezünk azon szaktársainkkal, akik az ország másik hat képzőhelyén tanulják ugyanezt. Olyan tanárokká válhatunk, akik a természettudományok egységét mutatják meg a diákoknak, elszakadva a tankönyvektől – hívta fel a figyelmet Horváth Éva Margaréta.

– Biológia faktos tanulóként nagyon érdekel ez az új szak. Mindent természettudományt magába foglal, ami segít megérteni a környezetünket – ezt már Balogh Bence, a Zrínyi Ilona Gimnázium tanulója mondta el lapunknak. Kiemelte: szereti az újdonságokat, és úgy véli, a szak komplexitása miatt a tananyaga is sokkal érdekesebb lesz, mint egy hagyományos szakon.

