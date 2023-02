A Nemzetközi Katonai Sporttanács (Counsil International du Sport Militarie − CISM) 2006 óta minden év februárjában – az 1948. február 18-ai megalakulásának évfordulójára – megrendezi a CISM Day Run-Run for Peace” elnevezésű futó rendezvényt a tagországok részvételével, világszerte több ezren futnak ezeken az eseményeken. Hazánk 1991-ben csatlakozott a Nemzetközi Katonai Sporttanácshoz, a Magyar Honvédség pedig 2016 óta vesz részt az emlékfutásban. Katonáink természetesen az idén is csatlakoztak a rendezvényhez, és így volt ez Nyíregyházán is, ahol az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred szervezte meg a futást a Bujtosi tónál.

Az első kört kötelékben, lassú-közepes tempóban, a másodikat pedig mindenki a saját tempójában futhatta le, összesen három kilométer várt a futókra.