Fontos a véleményük

A Helyben-Rendben! 2030 – Együtt a Fiatalok helyben boldogulásáért elnevezésű országos program nyíregyházi állomásán civil szervezetek és oktatási intézmények képviselői, fiatal vállalkozók, gazdasági társaságok vezetői vettek részt, hogy megvitassák azokat a fejlesztési ötleteket, elképzeléseket, amelyek a fiatal munkaerő helyben tartását, a helyi gazdaság fellendítését segíthetik.

– Nagyon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy a fiatalok jól érezzék itt magukat: működik a diákpolgármesteri iroda, van rádiójuk, honlapjuk, nekik szól a Hello, Nyíregyháza! elnevezésű nagyrendezvényünk, kikérjük és meghallgatjuk a véleményüket. Az az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy tanulmányaikat befejezve visszatérjenek és itt telepedjenek le, itt alapítsanak családot. Ehhez nagyon fontos a munkahelyteremtés, illetve a lakhatás biztosítása is – mondta a polgármester és hozzátette: mindezek mellett az érzelmi kötődés kialakításáért is sokat tesznek.

Szükség van rájuk

– Öröm látni azt a nyitottságot, amivel a nyíregyházi városvezetés a fiatalok felé fordul – ezt mondta Rácz Zsófia miniszteri biztos, aki korábban fiatalokért felelős helyettes államtitkárként dolgozott. Megbízatását Navracsics Tibor területfejlesztési minisztertől kapta, az egyik feladata pedig az, hogy javaslatokat fogalmazzon meg annak érdekében, hogy a fejlesztések hozzájáruljanak a fiatalok életminőségének, élethelyzetének javításához. Mint mondta, elősegíti a fiatalok igényeinek érvényesítését a fejlesztéspolitikai tervezési folyamatban, egyfajta hidat képez a döntéshozók és a fiatal korosztály tagjai között.

– Azon dolgozunk, hogy egy-egy településre csak olyan fejlesztéseket vigyünk, amelyekre az ott élőknek valóban szükségük van. A korábbi területfejlesztési koncepció megújítása folyamatban van, fontos, hogy a beruházások szinkronban legyenek, s valós igényekre reagáljanak. Ennek célja, hogy olyan országot hozzunk létre, ahol érdemes élni és ahová érdemes hazatérni. Mert nem azt mondjuk, hogy a fiatalok ne tanuljanak vagy ne dolgozzanak külföldön, sőt! Én magam is nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem a külföldön töltött éveim alatt, s tudom, szegényebb lennék azon élmények nélkül, amiket ott szereztem. Nem röghöz akarjuk kötni a fiatalokat: olyan feltételeket szeretnénk teremteni, hogy legyen hová és legyen miért visszatérniük Magyarországra. A kormány célja, hogy 2030-ra hazánk Európa öt legélhetőbb országa közé tartozzon, és ahhoz, hogy ezt elérjük, szükség van a fiatalokra – mondta a miniszteri biztos. KM