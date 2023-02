– A jelenlegi háború és válság tarkította, bizonytalan helyzetben az emberek biztonságra, stabilitásra vágynak. A fiatalok mindehhez sokat tehetnek hozzá a pályaválasztással, éppen ezért nem mindegy, milyen döntést hoznak, amikor felsőoktatási intézményt választanak – mondta Körei László, a Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának vezetője szerdán, az intézmény beiskolázási tájékoztató előadásán.

Mint mondta, ők segítenek a diákoknak a döntésben, és minden információt a rendelkezésükre bocsátanak az egyetemen elérhető szakokról, ösztöndíjakról és egyéb lehetőségekről.

– A jelenlegi geopolitikai helyzet és energiaválság, vagy korábban a járvány miatt sokkal nagyobb egyéni erőfeszítésekre volt szükség, mint korábban. Most a diákoknak mérlegre kell tenni, mivé akarnak válni, ehhez mit tud adni egy képzőhely, és mit vállalhatnak mindehhez a szülők.

– Alkalmazott tudományok egyeteme vagyunk, azt itt megszerzett diploma az országban mindenhol ugyanannyit ér, ám az oklevél értékét a tulajdonosa is emelheti a maga szellemével és jellemével. Ezek mindegyike fejleszthető, amihez mi minden támogatást megadunk. Olyan egyedi tanulástámogatás és szociális gondoskodás érhető el itt, amit máshol az országban nem tapasztaltam – hangsúlyozta Körei László, aki az aktuális követelményekről is beszélt.

Több lehetőség bizonyítani

– Megváltoztak a bemeneti követelmények, többek között eltöröltük a minimum ponthatárt és az emelt szintű érettségi kötelezettségét is, de ez nem azt jelenti, hogy bárki megállhatja a helyét a Nyíregyházi Egyetemen. Ez azt jelenti, hogy többen kaphatnak esélyt a bizonyításra, ám ahhoz, hogy az intézmény hallgatói maradhassanak, sokat kell tenniük. A felsőoktatásba jelentkezni egy felelős döntés, aminek következménye van, és meghatározza az egyén későbbi karrierútját. az elsőéveseknek laptopot adunk, hogy segítsük őket a tanulásban, a változatos ösztöndíjformák pedig az anyagi háttér megteremtéséhez járulnak hozzá.

– Bár a nyelvvizsga nem feltétele a jelentkezésnek, a stabil nyelvtudás ma már elengedhetetlen a munkaerőpiacon, s az oklevél megszerzéséhez is többféle lehetőséget kínálunk. A nyelvvizsga sokszor csupán csak egy papír, mi azonban a mögöttes tartalomra helyezzük a hangsúlyt – hívta fel a figyelmet a központvezető, akitől azt is megtudtuk, a Mentálhigiénés és Esélyteremtő Központ számos szolgáltatással várja a hallgatókat, és senki nem féljen segítséget kérni, ha nehézségei adódnak.

Elkötelezett védőháló

– Az egyéni mentálhigiénés konzultációk és tanácsadások nagyon fontosak. Nehéz volt a koronavírus időszakát átélni, kilátástalan helyzetbe is kerülhetnek emberek, akár egyénileg, akár közösségi szinten. A központ mindig ott lesz, hogy egy ötlettel, tanáccsal, egyéb segítséggel támaszt nyújtson. Büszkén mondhatom, hogy azon ritka egyetemek közé tartozunk, ahol ez az elkötelezett védőháló megvan. az elmúlt években számos fejlesztést hajtottunk végre az intézményben. Egész Kelet-Európában egyedülálló a Lego-stúdiónk, ahol innovatív oktatási módszereket sajátíthatnak el a – többségében pedagógus – hallgatók.

– A szakjaink nagyon változatosak, és számos területet lefednek, úgy vélem, bárki megtalálhatja a neki megfelelőt. A duális képzés is nagyot lépett előre a Nyíregyházi Egyetemen, immár hétféle képzésből válogathatnak azok, akik a tanulmányaikkal egy időben egy partnercégnél szeretnének gyakorlatot teljesíteni, dolgozni. Mindez a későbbi elhelyezkedésüket is megkönnyíti, arról nem is beszélve, hogy kiváló kereseti lehetőséget nyújt a hallgatóévekre – tette hozzá Körei László.

A részt vevő diákok közül néhányan már beadták a felsőoktatási jelentkezésüket, és bizalmat szavaztak a Nyíregyházi Egyetemnek, míg mások még bizonytalanok a nagy döntésben. Utóbbiak táborát erősíti Bartha Ferenc is, aki azért érkezett az előadásra, hogy első kézből kapjon információkat az egyetem képzéseiről és ösztöndíj-lehetőségeiről.

– A családomban én leszek az első egyetemista. Szerényen élünk, így korántsem mindegy, melyik egyetemre jelentkezem, szem előtt kell tartanom a családom anyagi lehetőségeit is. Ugyanakkor eltökélt vagyok, szeretném megvalósítani az álmomat, és valamely mezőgazdaságot érintő szakra jelentkezem – mesélte.