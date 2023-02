– Ha belépünk a háborúba, lőni fogják a NATO-csapatok utánpótlás vonalait, az anyagi tartalékait, bennünket – mondta, s arra szólította fel a kormányt, hogy cselekedjen bátran. – Jelentse ki, hogy semmilyen formában nem veszünk részt az Oroszország elleni háborús előkészületekben, mondjon nemet Svédország és Finnország NATO-csatlakozására, mert a NATO terjeszkedés nem a békéhez visz közelebb. Arra kérte a magyar kormányt, egyetlen fillért se adjanak ukrán katonák kiképzésére, magyar katonák pedig ne vegyenek részt az ukrajnai háborút menedzselő tanácskozásokon.

– Ezért a háborúért Amerika, a NATO és az EU felelős. Évek óta provokálják Oroszországot, évek óta hordják az orosz határhoz a fegyvereket, katonákat. Évek óta tart Ukrajna átalakítása egy nagy katonai támaszponttá, de ez ellen senki sem tiltakozott. Oroszország 2022. február 24-ei akciója megakadályozta, hogy ukrán csapatok behatoljanak Dombaszba és tovább meneteljenek Oroszország felé. Amerika le akar számolni az oroszokkal, a saját világtrendjét akarja rájuk kényszeríteni, Oroszország azonban biztonságban akar élni, az orosz emberekért harcolnak a történelmi határain – magyarázta Thürmer Gyula, hozzátéve: egy év alatt a NATO és az USA óriási erőket mozgósított Oroszország legyőzésére, de ez nem sikerült, ahogy az orosz népet sem tudták megrendíteni.

– Oroszország és Belarusz békét ajánlanak, tárgyalásokat, a harcok leállítását. Van miről tárgyalni, miben értelmes megegyezni – vélekedett a pártelnök, aki emlékeztetett rá, az orosz nép soha nem akart szolgaként élni, megvédte hazáját Napóleonnal, Hitlerrel szemben is. Igaza van Putyinnak, Oroszországot nem lehet katonailag legyőzni – jegyezte meg a politikus, aki szerint egy esetleges amerikai győzelem nem javítaná Magyarország helyzetét, egy Amerika uralta Európában elfelejthetjük a nemzetet, az önállóságot, a független magyar utat.

Thürmer Gyula kitért arra is, hogy Ukrajna kárt és bajt okoz nekünk. Az ukrán vezetés lábbal tiporja a kárpátaljai magyarokat. Felszámolják a magyar iskolákat, a magyar nyelvű médiát, tiltják a magyar zászlót, a magyar szót, s meg akarják mondani a magyar kormánynak, mit szabad mondani Ukrajnáról. – Ebből elég - jelentette ki a pártelnök, és felszólította a kormányt, határozott lépésekkel és döntésekkel védjék meg a magyar mezőgazdaságot. – Hibás EU-s döntés volt, hogy mennyiségi korlátozás és vámkötelezettség nélkül engedték be az unió területére az ukrán gabonát, amit nem visznek tovább az afrikai éhezőknek, hanem ráömlesztik a magyar piacra, ezzel leverik az árakat és megölik a helyi termelést. S az EU ugyan ezt tette a méz esetében is, az ukrán mézre vonatkozó vámok eltörlésével megölik a magyar méztermelőket, kiszorítják őket a piacról.

– Követeljük, hogy a kormány védje meg a magyar mezőgazdaságot, állítsa le az importot, a meglévő készletekre vessen ki hatósági árat, akadályozza meg a dömpinget – sorolta Thürmer Gyula a nyíregyházi Búza téri piac előtt állva. – Világos leszek: aki kárt okoz nekünk, aki kezet emel a magyarokra, az nem barát, nem szövetséges, hanem ellenség – mondta, és hozzátette: Oroszország nem fenyegeti Magyarországot, nem szól bele az életünkbe, független országnak tekint bennünket.

– Abban pedig biztosak lehetünk Oroszország nélkül nincs európai béke, szavuk lesz a háború utáni Európa kialakításában. Egyetértünk azzal, Oroszországnak és Ukrajnának ésszerű állaspontot kell képviselnie, visszafogottságot kell tanúsítania és fokozatosan csökkenteni kell a háború intenzitását és el kell jutni az átfogó tűzszünethez. A háború elkerülése, a béke nemzeti ügy – hangsúlyozta.