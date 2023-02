A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért friss felméréséből kiderül: a magyarok házasságpártiak, a többség szerint a házasság növeli a boldogságérzetet, a jól működő házasság fenntartásáért folyamatosan tenni kell. Mint írják: a házasságkötések „reneszánszát éljük”, jól bizonyítja ezt a frigyek száma is, mely 2019 óta minden évben meghaladja a 64 ezret. Nyíregyházán tavaly 490 házasságot kötöttek, s összesen 633 nyíregyházi mondta ki az igent.

Miért fontos a házasság, mi kell a jó házassághoz?

A magyarok 73 százaléka gondolja úgy, hogy a házasság érzelmi biztonságot nyújt a házastársaknak, tíz megkérdezettből hat szerint a házasságot a gyermek teszi teljessé, és ugyanennyien hisznek abban, hogy a házasság növeli a boldogságérzetet. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) rákérdezett arra is, mint hogy mit tartanak a jól működő házasság alapjának a kapcsolatban élők? A felsorolásban a megfelelő kommunikáció, a kompromisszumkészség, az együtt töltött „minőségi idő”, a szerelem, a vonzalom, a humorérzék állt, ezek elé sorolták egymás tiszteletét és elfogadását.

Elfogadás és egymás tisztelete

– Egymás elfogadása alapvető érték egy házasságban, melyet generációkon át magunkban hordozunk. Emellett azt gondolom, mindenki olyan társat keres, aki őt kiegészíti, aki egy kicsit komplementere a másiknak, tehát olyan tulajdonságokkal bír, ami a másikban nincs meg, vagy kevés van belőle. Péter nagyon nyugodt, türelmes ember, olyan, mint édesapám. Emlékszem, gyerekkoromban nagyon sokszor megnyugtatott az apukám, amikor picit stresszesebb időszakokat éltem, Peti ebben hasonlít rá. Ki tudja, most, hogy erről beszélgetünk, az jutott eszembe, talán egy kicsit valóban a szüleinket keressük a másikban, a szülőnek azt a tulajdonságát, ami egész életünkben biztonságot ad, amire egész életünkben támaszkodhatunk – osztotta meg velünk véleményét Csonka Dorina. A 27 éves spanyol- és angolnyelv-tanár öt éve jár együtt párjával, úgy tervezik, az idén májusban frigyre lépnek. Dorinát megkérdeztük arról is, szerinte miben változik meg kapcsolatuk a házasság után, hiszen két éve együtt élnek, a kapcsolatuk is összecsiszolódott ezalatt. Azt válaszolta, a házasság egy új szerep, egy új kihívás lesz, s valóban nem a papír fogja megváltoztatni a mindennapjaikat, hanem a szorosabb kötelék, az érzés fogja még boldogabbá tenni őket. Úgy érzi, a házasságba biztosabban születnek gyerekek is, ők kettőt szeretnének, s hozzátette, a családtámogatások nélkül is vállalni fogják a gyerekneveléssel járó örömet és felelősséget.

Csonka Dorina



– Szerencsésnek tartom magam, mert családjaink az első perctől kezdve nagyon jól kijönnek egymással, együtt nyaralunk, együtt tartjuk az ünnepeket is. A jó kapcsolat elengedhetetlen, hiszen a házasságban mindkét fél számára támasz marad a család, a nagymamák és nagypapák, segítenek a közös élet elindításában, majd később az unokák körül. Azzal is tisztában vagyunk, hogy nem lesz mindig minden „rózsaszín”, de reméljük, hogy a vitáink inkább csak tarkítják, mint rombolják majd a kapcsolatunkat, s mindig lesz olyan közös cél, amibe megkapaszkodhatunk – jegyezte meg Dorina.

Közös fejlődési út

Petris-Simán Virág szerint a házasság egy közös út, melyen, megfogadták a férjével, hogy együtt szeretnének fejlődni.

– Mindegyik állomás olyan fejlődési feladatot jelent, amely természetesen feszültségekkel, egyensúlyvesztéssel jár, de ezektől nem ijedünk meg, mert tudjuk, hogy még stabilabbá teszik a kapcsolatunkat – mondta a pedagógus, aki néhány hónapos gyermekével otthon babázik, és boldog. – Két ember között akkor erősödik meg a kapocs, ha mindent meg tudnak beszélni egymással civilizált emberként, hiszen látjuk magunk körül, hogy nem minden házasság gyönyörű és fényes, sok-sok párkapcsolat elromlik, ezerféle okból. Ami szerintem fontos, hogy ne támasszunk túlzott elvárásokat a másikkal szemben – zárta gondolatait a fiatal feleség.

Isten előtt is fogadalmat tesznek

Régi mondás, de igaz, hogy a házasulandó párokkal sokat kell beszélgetni, fel kell készíteni őket a házasságra. Útravalót kapnak a párok a jegyesoktatáson is, bár mint Kósa László református lelkész fogalmazott, a közös élethez való készségeket otthon, a családban sajátítják el, s nagyobbrészt onnan veszik a mintát.

– A legfontosabb, amit megfogalmazok számukra, hogy a szeretet önmagában kevés, a hittel kell hogy párosuljon, mert a Jóistentől egy társat kapnak maguk mellé, s a próbatételeken együtt esnek át. Tekintsenek úgy egymásra, mint Isten ajándékára, adjanak hálát egymásért, mert kapcsolatukat Isten akarta. Válasszák szét a munkahelyi és családi dolgaikat, problémáikat, tudjanak megbocsátani egymásnak, és fogadják el, hogy a házasságban nem lesz mindig kiegyenlített a kettejük helyzete, mert hol az egyikük lesz erősebb, hol a másikuk. Ahogyan az ige mondja, „az erősek hordozzák az erőtlenek gyengeségeit” – mondta el Kósa László, milyen gondolatokat szokott megosztani a házasság előtt állókkal. Megjegyezte, amikor a fiatalok nemcsak a polgári esküvőn, hanem a templomi szertartáson is összekötik életüket, többnyire a családi hagyományokat követik. Milyen jó is lenne, ha az esküvő után is kötődnének a gyülekezethez, hiszen akkor a közösség a családi életükben is jelen lenne, ott lehetne mellettük akkor is, amikor lelki támogatásra, megerősítésre van szükségük.

KO