A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal adta a helyet a programnak, amelyet a Hierotheosz Egyesület a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetével és az Országos Vérellátó Szolgálattal karöltve hoztak létre. S ha már ott voltunk karnyújtásnyira a lehetőségtől, éltünk is vele. A Kelet-Magyarországtól öten indítottuk a hetet véradással. Sokat nem töprengtünk rajta, abban a szúrásban felbaktattunk a harmadikra, ahol szakavatott csapat fogadott bennünket. Miután a kabátunk megpihent a fogason, hozzáláttunk a részletes kérdőív kitöltéséhez, ahol az igen és a nem közül kellett választani mindegyik kérdésnél. Az adatfelvételnél a személyigazolvány, a lakcímkártyát és a TAJ kártyát kérték el.

Közvetlenül mellette megszúrták a gyűrűsujj begyét, hogy meggyőződjenek a hemoglobin szintjéről. A véradásból kizárás egyik leggyakoribb oka a vér alacsony hemoglobin szintje, azaz a vashiány.

Az érték emelhető megfelelő táplálkozással és a vas pótlásával: a magas vastartalmú ételek közé tartozik például a spenót, a brokkoli, a lencse, az étcsokoládé, a csicseriborsó vagy a héjában főtt burgonya. Az ujjbegyszúrás után szénsavmentes víz és nápolyiszelet járt. A következő állomásnál egy lapot és egy tasakot kaptunk, amelyben üres fiolák voltak a vérnek. Négy pozícióban lehetett elhelyezkedniük a véradóknak, akikkel szívélyesen elbeszélgettek az Országos Vérellátó Szolgálat készséges munkatársai. Arra is figyelnek, hogy a véna felé szorított gézt miként rögzítsék, hiszen sokaknál ez egy epillálási folyamat is.

– Közelítek a negyven véradáshoz. Nekem ez egy önkontroll: kíváncsi vagyok arra, hogy megfelelek-e a véradás feltételeinek? Szeretek segíteni másokon, ezért jöttem el most is – mondta Siposné Tóth Ibolya.

– Jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek. A Magyar Vöröskeresztnél a 18-65 év közötti korosztály tagjait igyekszünk megszólítani, aktivizálni, ébren tartjuk a véradási kedvet. Nem egyszerű a munkánk, de örömmel csináljuk – közölte Dudás Marianna véradásszervező.

– Hat éve vagyok ebben a munkakörben. Belecsöppentem, és időközben egyre jobban a hatása alá kerültem: jó abban a tudatban élni, hogy több életet is megmentünk a véradással – fűzte hozzá Gerics Erika. Mindketten egyetértettek abban, hogy azonosultak a Magyar Vöröskereszt szellemiségével, csakis így lehet nap mint nap lelkesen ellátni a feladatukat.

A saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy milyen gördülékenyen ment a 8. Civil véradás hétfő délelőtt, nem volt üresjárat, folyamatosan érkeztek a karjukat nyújtó jóakarók. Vérünket adtuk a nemes ügyért.

LTL

Ki lehet véradó? Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt. Lehet-e enni, alkoholmentes folyadékot inni a véradás előtt? Igen, lehet enni, sőt kell, lehetőleg ne zsíros, nehéz ételt. Nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot igyon a donor. Ha ezt nem tette meg, akkor célszerű a véradás előtt a véradóknak kikészített folyadékból hozzávetőleg fél litert elfogyasztani. Ha nem evett, akkor néhány darab kekszet is célszerű enni. Évente hányszor lehet vért adni? Férfiak akár ötször, nők maximum négyszer adhatnak vért. Mennyi időnek kell eltelnie két teljes véradás között? Legkevesebb 56 napnak. Mennyi vért gyűjtenek a vérvétel során? Alkalmanként 450 ml +/-45 ml és még négy kémcsőnyi vér (utólagos ellenőrző vizsgálatokhoz) levételére kerül sor. Hogyan történik a véradás? Steril, egyszerhasználatos, műanyag zsákba, vérvételi rázómérleg segítségével gyűjtik a teljes vért. Mennyi ideig tart? Ideális esetben kb. 5–10 perc. Kell-e várni a véradás után? Igen célszerű 5-10 percet pihenni, ülni. A folyadékveszteséget kell pótolni? Igen, célszerű kb. 0,5 liter folyadékot, még a vérvétel helyszínén elfogyasztani.

Borítókép: A Kelet-Magyarország szerkesztősége is képviseltette magát a 8. Civil véradáson| Fotó: Sipeki Péter