A mentőszervezet tagjai február 6-án kapták a hivatalos riasztást, de már a hírekből sejtették, Magyarország mentőcsapatokat küld a helyszínre.

– A Hunor infokommunikációs csapata 2 tagú, így én biztos voltam benne, hogy a Ferihegyi repülőtérről felszálló gépen Bujdosó Gábor alezredes barátommal ott leszek – mondja Vaskó László. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság informatikai osztályvezetője 21 évesen, pályakeződként azonnal mélyvízbe került, a Tisza árvíznél egyedüli informatikusként kellett biztosítania és üzemeltetnie az informatikai eszközöket, s térinformatikai rendszerrel, digitális térképek készítésével támogatni a döntéshozatalt.

Megtiszteltetés hunorosnak lenni

– A Hunorba kerülésem is kalandos volt, a 2013. márciusi orkánerejű szél, ónos eső és jegesedés miatt megyeszerte szakadtak le az elektromos vezetékek, dőltek ki oszlopok. A Hunor egyik infokommunikációs tisztje rosszul lett, be kellett ugrani a helyére, vállaltam, ezután felkértek és csatlakozzam a csapathoz.

– Nagy megtiszteltetés ide tartozni – jegyzi meg Laci és ezt mondja Zsolt is, akinek 1996 óta munkája, hivatása, szenvedélye a tűzoltó szakma. Édesapját követte a pályán és büszke arra, hogy Kisvárdán négy évet együtt is szolgáltak. Zsolt mindig szerette a kihívásokat, 2008-ban bátor helytállásért kapott miniszteri elismerést, hivatástudata, felkészültsége közismert. Pályázott a Hunor csapat tagságára, majd aki bekerül, azt a szigorú felvételit követően kiválaszthatják egy-egy feladatara. Zsolt most is a csapatot erősítette, a riasztást követően percek alatt indulásra kész volt, hét napra elegendő személyes felszereléssel. – Itt nincs választás, meg kell csinálni, mert ha te nem teszed, senki sem teszi. Ott kell lenni és a maximumnál is többet nyújtani – fogalmaz, ami egyfajta hitvallás is.

Minden napra jutott utórengés

Az érkezés után a csapat egyik része a tábort alakította ki, a másik fele elkezdte a kutatást. Szerda hajnali 4 órakor feküdtek le először, ami azt jelenti, csaknem 36 órát töltöttek ébren. Háromnegyed 10-kor arra ébredtek, hogy utórengés van. Zsolt mellett az egyik társa le is esett az ágyról.

– Nagyon furcsa érzés átélni az utórengést, s ebből szinte minden napra jutott kisebb, nagyobb, 4,4-es erősségű is. Olyan érzés, mintha hullámozna a talaj alattad – próbálja érzékeltetni Zsolt, mit éreztek. – Ilyenkor megálltunk egy pillanatra. A romok között csak az a kérdés, ránk omlik, vagy sem. Majd folytatjuk tovább a munkát. Folyamatosan annyira magas volt az adrenalinszintünk, hogy nem éreztünk fáradtságot, és soha egy pillanatra sem adtuk fel.

– Döbbenetes és egyben felemelő látvány volt, akkor a markoló ledöntött egy hatalmas falat, s mögüle egy kislány lépett elő. Nem akartunk hinni a szemünknek – meséli Zsolt, de elismeri, előfordult, hogy csak ültek lehajtott fejjel a tűz körül, mert bármekkora is az erejük, kitartásuk, ők is emberek. Alvásból kevés, 3-5 óra jutott, és akkor is csak szakaszosan aludtak, a rettenetes hideg pedig még tovább nehezítette a helyzetet.

– Örültünk, amikor a mínusz 7-9 fok már csak mínusz kettő lett. Annyira hideg volt, hogy minden sejtünk fázott, reszketett – mondják. Laciéknak a legfontosabb feladatot a mentőcsapat informatikai rendszerének biztosítása és üzemeltetése jelentette, hogy minden helyzetben tudjanak kommunikálni egymással, az alaptáborral és a külvilággal is, legyen hang és adatkapcsolat. Ezen túl drónos felderítést végzetek, a romokon optikai szálkamerákkal, hőkamerákkal, akusztikus mikrofonokkal keresték a legapróbb életjeleket, figyelték, hol érzékelnek a romok között emberi hangot, működő mobiltelefont. Ez utóbbinak köszönhető például, hogy nyolc óra alatt megtaláltak egy túlélőt.

Laci videót mutat a város egyik legfontosabb utcájáról. Síri csend van, az emberek egymást intették hallgatásra, hogy a romok tetején álló keresők minden neszt meghallhassanak.

Az első 100 óra

A mentésben nagyon hasznos „élő eszközök” a kutyák voltak. Nélkülük jóval lassabban dolgozhattak volna, csökkentve a túlélési esélyeket. Mert az első 100 óra meghatározó, ekkor van a legnagyobb esély a túlélőket felkutatni. Ez után már csodaszámba megy túlélőt találni, de minden csoda újabb erőt, lendületet ad. A kiképzett négylábúak pedig olyan helyekre is befértek, ahova az emberek nem. Az kutyák jelzései alapján meg tudták azt is különböztetni, hogy élő vagy holt ember vár rájuk a falon túl.

– Kihívás a mentés alatt a romok elbontása, hogy azzal se a romok alatt fekvőnek, se magunknak ne okozzunk sérülést. Kitartással, speciális eszközökkel – flex, vésőkalapács, feszítő-vágó berendezés – célt lehet érni, s az sem számít, ha órákon át csak darabonként adogatjuk a törmeléket, hogy eljussunk a sérülthöz – magyarázza Zsolt. Nagygépet nem érdemes vinni az omlásveszély miatt, kicsivel meg tovább tart, ám biztonságosabb. A Hunor tagjai egy hét alatt 17 túlélőt – köztük három gyereket – mentettek ki és 29 holttestet emeltek ki a romok alól.

– Leírhatatlan az a szeretet és hála, amit a török emberektől kaptunk. Nem volt áram ezért készítettünk egy külön aggregátort nekik, hogy tudják tölteni a mobiltelefontjukat, mert számukra is fontos volt kapcsolatot tartani a külvilággal, a szeretteikkel. Ez nagyon sokat jelentett – jegyzik meg.

– Megható a végtelen szeretetük, ahogy könnyes szemmel mondtak akkor is köszönetet, amikor már csak a holttestet tudtuk kiemelni a romok alól. De ez azt jelentette, hogy méltó módon elbúcsúzhatnak a családtagjuktól. Volt apa, aki a gyermekét és a feleségét ötletet és siratta egyszerre a karjaiban – merült el az emlékekben Zsolt, Laci pedig megemlít egy közösségi bejegyzést, ahol „magyar angyalként” hivatkoznak rájuk. Azt mondják, ők nem angyalok, csupán tették a dolgukat a legjobb tudásuk szerint.

Kicsi a világ

S bár a hazaérkezés óta még nem volt idejük kipihenni magukat, de ha újabb riasztás érkezne, azonnal indulnának oda, ahol baj van, ahonnan mások menekülnek. S hogy mennyire kicsi a világ, arra jó példa Murat Kerse, aki két társával Isztambulból érkezett Antakyába, hogy a tolmácsolásban segítsen. Jól beszélt magyarul és kiderült, a nyíregyházi piacon dolgozott évekig, a felesége pedig szabolcsveresmarti lány.

– Meg is beszéltük, ha hazajönnek mindenképp találkozunk – mondják mosolyogva.

Meghatja őket az itthoni fogadtatás, a rengeteg gratuláció, az, hogy a Sándor-palotán Novák Katalin köztársasági elnök fogadta őket és elnöki köszönőlapot kaptak. Ezt még szokni kell, s nem ezért végzik a munkájukat, hanem elhivatottságból, mindig számíthatnak rájuk, ahol baj van, itthon és külföldön is.

BM