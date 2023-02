1963. február 10., vasárnap

A nagyhalászi zsilettevő

A Damjanich-laktanya irodájában megerősítik a hírt, hogy a laktanyában az egyik honvéd úgy eszi a borotvapengéket, mint más a kenyeret. A nagyobb bizonyosság kedvéért elküldtek a konyhára, fölhívatták a csodálatos étvágyú katonát. Kopogtatás hangzik az ajtón, s a következő pillanatban belép Horváth Tibor Sándor honvéd.

- Zsilettpengéket, vastárgyakat, üveget eszem.

- Hogy szokott rá erre a különös étkezésre?

- Kerékgyártó szakmunkás vagyok, s katonai szolgálatom megkezdése előtt Budapesten a 42-es Építőipari Vállalatnál dolgoztam. Egy jó ismerősöm az egyik fővárosi színháznál dolgozik, s egyszer tőle kaptam egy könyvet, melyben a fakírmesterfogások tudományos elsajátítása van leírva. Ez a múlt év januárjában történt. Nekem nagyon megtetszettek a könyvben leírtak, elhatároztam, hogy elsajátítom azokat.

- Mik voltak azok a nevezetesebb tárgyak, amiket elfogyasztott?

- Hát talán legérdekesebb falatom az a három méter hosszú óralánc volt, melyet egy zsebórával együtt fogyasztottam el. Az óra már nem járt, de nekem azért lecsúszott. Szívesen ropogtatok kisebb vastárgyakat, szöget, csavarokat.

- Üveget is eszik?

- Igen, legszívesebben régi petróleumlámpa üvegét, azt különösen könnyű ropogtatni. De villanyégőket is fogyasztok. A kis zseblámpaégőket úgy ízlelgetem, mint más a napraforgót vagy tökmagot. A kisebb égőket, olyan 15 voltosokat beveszem a számba, szétharapom, megrágom és utána nyelem el. A nagyobb égőket már kénytelen vagyok előbb eltörni. De ezeken kívül márványgolyókat, üvegkancsót, poharakat, villanybúrát is eszem. Valamelyik nap pedig egy fél kiló húst nyeltem le egy darabban.

Látva a hitetlen arcokat, engedélyt kér a jelenlévő tisztektől, hogy elfogyasszon egy zsilettpengét. Kivételesen megkapja az engedélyt. Megkínáljuk egy vadonatúj Omega pengével. Kibontja, a nyelvére helyezi lapjával, forgatni kezdi a szájában, egyre sebesebben, majd hirtelen ráharap, s elkezdi ropogtatni, mint a gyerekek a mogyorót. Mikor jól összeropogtatta, nyel egyet, s odavan a penge. Egy fél pohár vízzel az apró szilánkokat is lenyeli. A különös, szinte hihetetlen produkció után elmondta, hogy soha a legkisebb sérülést sem okozott neki ez a szokatlan étkezés, s az orvosi vizsgálat szerint nyugodtan csinálhatja.

- Mi a terve ezzel a tehetségével?

- Ha katonai szolgálatom után leszerelek - folytatja Horváth Tibor Sándor, aki nagyhalászi fiú, s otthon, falujában is elcsodálkoztatott már jó néhány embert - nem hagyom abba. - Rátérek a gumi, a fatárgyak evésére, s papírt is akarok enni.

Szuperett nyílik a Guszevben

A munkás lakta területek jobb ellátása érdekében a Guszev-lakótelepen új szuperett élelmiszerboltot nyitnak, ahol egy helyiségben megvásárolható a fűszer- és csemegeáru, az összes élelmiszer.

Húst és a legkülönbözőbb hentesárut, valamint tejet és kenyeret is lehet vásárolni. Az üzletet február 12-én, kedden nyitják meg.

1983. február 10., csütörtök

Eldőlt: marad a nyíregyházi csempegyár

Igaz, nem a régi helyén, viszont sokallta korszerűbb formában és berendezésekkel, mint eddig. Ez a gyár nem csupán Szabolcs-Szatmár megye, hanem az egész Tiszántúl számára gyártotta a cserépkályhának valót. Most a hagyományos fűtés újra előtérbe került, termékei keresettek.

Ezért a megyei kommunális és szolgáltató vállalat - mely a gyáracskát üzemelteti - pályázatot nyújtott be, s az információk szerint sikerrel. Ez pedig azt jelenti, hogy 1984-ben a régi gyárat - melynek helyén autóbusz-pályaudvar épül - lebontják, s ezzel egyidejűleg az új üzem meg is kezdheti munkáját.

Az új csempegyár - hasonlóan a korábbihoz - mintegy háromnegyed millió csempeegységet gyárt majd évenként, a Tó utcában, a Szabolcs megyei Víz- és Csatornamű Vállalat telepének a helyén épül. A megyei tanács végrehajtó bizottsága már határozattal rendelkezett a terület átadásáról, természetszerűleg úgy, hogy a Szavicsav se károsodjék.

Az 58 millióba kerülő beruházás generálkivitelezője a KEMÉV lesz, a terveket a Nyírségi Tervező Iroda és a Szilikátipari Tervező Vállalat készíti, míg az építés a SZÁÉV-re vár. Ha az érintett vállalatok együttműködése jó lesz, két éven belül már dolgozhat a megújult gyár.

1993. február 10., szerda

Porral oltóval támadt a rendőrökre egy balkányi házaspár

A nyírbátori rendőrkapitányság hivatalos személy elleni erőszak miatt kezdeményezett eljárást egy balkányi házaspár ellen. A helyi polgármesteri hivatal gyámügyi előadója két rendőr kíséretében gyermekkiadási ügyben jelent meg otthonukban, hogy eleget tegyen kötelezettségének.

A házigazda előbb porral oltóval lefújta a körzeti megbízottakat, majd bezárkózott a lakásként használt faházba. Az ajtón belépő rendőrt a poroltóval fejbe vágta, majd ütlegelni kezdte mindkettőjüket. A bántalmazásba bekapcsolódott felesége is. Végül sikerült megfékezni a magukból kivetkőzött embereket, de az egyik rendőr súlyos, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett.