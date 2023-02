– A Hierotheosz Egyesület 2025-ig továbbra is viselheti a „Civil Közösségi Szolgáltató Központ” címet – mondta a vármegyeházán tartott pénteki sajtótájékoztatón Kiss András, az egyesület főtitkára, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Szolgáltató Központ operatív igazgatója. Elmondta, az ország minden vármegyéjében működő szolgáltató központok segítséget nyújtanak a civil szervezeteknek az adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez, tájékoztatást adnak a támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról, gyakorlati segítséget kínálnak és egyénre szabott tanácsadást végeznek, segítik a kommunikációt és ösztönzik az együttműködést a szektoron belül, illetve a különböző szektorok között.

Kiss András emlékeztetett, február 1-jén volt a civilek napja, ilyenkor a szokottnál is nagyobb figyelmet kapnak a hazai civil egyesületek. Elmondta, a vármegyei civil díjat az idén Papp Krisztián Sándor nyírtéti református lelkész, a mátészalkai Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület, illetve a Romániai Máltai Szeretetszolgálat Szatmárnémeti Fiókszervezete kapja. – Mi a teljes Kárpát-medencében gondolkodunk, ezért van 15 határon túli kirendeltségünk is, jelen vagyunk Felvidéken, Erdélyben és Kárpátalján is – fogalmazott és hozzátette, szeretnék továbbra is azt a magas színvonalú munkát végezni, amit az eddigiekben, így bátran számíthatnak rájuk a régióban élők.

Zárásként elmondta, a civil szervezeteknek nagy szerepük van a helyi identitás erősítésében, a települések népességmegtartó képességének növelésében. – Büszkén mondhatom, hogy vármegyénk minden településén működnek ilyen szervezetek, a munkájukra pedig ebben a nehéz időben a korábbiaknál is nagyobb szükség van – emelte ki.