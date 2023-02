A várakozásoknak megfelelően hidegebbre fordult az idő február elején. Az első hideghullám még január huszonötödike, Pál napja táján véget vetett a kora tavaszias enyheségnek, majd átmeneti szünet után újabb lehűlés érkezett gyertyaszentelőre. Február harmadikán, a hideg légtömeg érkezésével párhuzamosan nagy területen havazott a vármegyében, melyből tartósabb hóréteg is kialakult. Főként északon-északkeleten, valamint a Hajdú-Biharral határos területeken mértünk 5-8cm-t meghaladó hóvastagságot, másutt jellemzően 3-5cm közötti hóréteg gyűlt össze.

A hőmérséklet eleinte elérte még az 5°C-ot, majd a hideg levegő hatására egészen a dekádfordulóig fagypont közelében maradtak a napi csúcsértékek. Bár sokat sütött a nap és a déli, kora délutáni órákban gyengén olvadt, a hótakaró helyenként az időszak végéig is kitartott. Szerepe azonban kevés volt az éjszakai fagyok kialakulásában, legalábbis eleinte, köszönhetően az élénk szélnek, mely sokáig megóvta térségünket az igazán erős fagyoktól. A hideg légtömeg nyugalomba jutásával együtt azonban fokozatosan erősödött az éjszakai lehűlés, a fagypont közeli minimumokról előbb mínusz 5, majd mínusz 10 fok köré csökkentek a hajnali értékek. A legalacsonyabb hőmérsékletekre tizedikén virradóra ébredtünk, akkor jobbára mínusz 7 és mínusz 10 fok között állt be a minimum, de a nyírségi laposokon mínusz 13-mínusz 14 fokot is mértünk.

A dekád középhőmérséklete ezúttal negatív anomáliát mutatott, általában 1-2 fokkal volt hidegebb az 1991-2020-as évek hasonló időszakának értékeitől. A csapadékmennyiség szintén elmaradt némiképp a sokéves átlagtól, hiszen a tíz napos időszak mindössze 2-15mm-es hozamokkal zárt, s ez mintegy 5-15mm-es hiányt jelentett a megszokotthoz képest. A legszárazabbnak vármegyénk nyugati körzetei bizonyultak, miközben a keleti tájegységeink, így a Szatmári- és Beregi-síkság, valamint a Szamosköz kapta a legbővebb csapadékot.

Arrafelé sem jelentett azonban újabb gondot a csapadék, hiszen a hideg időben a hó olvadása elhúzódott, így a már telített talajban több idő maradt a leszivárgásra. Ahol vékonyabb hótakaró alakult ki, illetve kevésbé volt tartós, ott a néhány centiméteres talajfagy stabilizálta átmenetileg a felszín nedvességi viszonyait, a belvízfoltok száma és kiterjedése kis mértékben csökkent. További csökkenésre van kilátás a következő napokban, hiszen a hét végéig még viszonylag gyenge marad a csapadékhajlam, eközben erősödni látszik a nappali felmelegedés.