Az Arszenyij atya napjaink ortodox világának egyik legnépszerűbb könyve, ami az 1894–1975 között élt szerzetes élettörténetét meséli el saját, illetve lelki gyermekeinek visszaemlékezései alapján. Az eredetileg művészettörténészként dolgozó tudós akkor választotta a szerzetességet, amikor a szovjet államhatalom kegyetlenül üldözte a keresztényeket. Közülük sokan életüket adták vagy – mint Arszenyij atya is – szörnyű szenvedéseket vállaltak hitükért.

A róla szóló könyvet, ami 1998-ban jelent meg először oroszul, és amit több világnyelvre is lefordítottak, a kommunizmus áldozatainak világnapján, február 26-án 16.30-tól a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán mutatja be Kocsis Fülöp metropolita, Laczházi Aranka fordító és Dobos András, a Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskola szemináriumi rektora, az esten közreműködik Pregitzer Fruzsina, a Móricz Zsigmond Színház művésze. A Jászai Mari-díjas színésznő lapunknak úgy fogalmazott: a világtól elvonuló, később a Gulagra száműzött tudós kivételes ember volt, akinek története, személyes érintettsége miatt nagyon felkavarta.

A hit és a muzsika mentette meg

– A könyvet Dobos Andrástól kaptam karácsonyra és alig tudtam letenni, hiszen abból a korszakból és arról a világról mutat be embereket, érzéseket, helyzeteket, amelyekről mindig is szerettem volna többet megtudni. Édesapám 8 évet töltött a Gulagon, de szinte soha nem beszélt róla, csupán egy-egy elejtett mondata utalt arra, mit élt át e hosszú idő alatt. Amikor megkérdeztem, miért nem mesél arról a nyolc évről, azt felelte: képtelen rá. Később tudatosult csak bennem, hogy azért hárította ezeket a beszélgetéseket, mert nem akarta újra átélni a szörnyűségeket. Apám annyit elárult, hogy számára a száműzetésben az volt a legnehezebb, hogy nem tudta, mikor lesz vége, és azt is mondogatta: a Gulag az a hely, ami a jót, és a rosszat is hatványozottan hozza ki az emberekből. Bármi is történt vele, a hite soha nem hagyta el – a hit volt a legfontosabb dolog, amit mi örököltünk tőle –, és ami emellett megmentette az életét, az a muzsika volt. Amikor ugyanis egyszer kórházban feküdt, meghallotta, hogy börtönzenekart szerveznek, s jelentkezett. Kiválóan hegedült, így bevették, ami többek között azzal is járt, hogy dupla ételadagot kapott, s megmenekült az éhhaláltól. Mindig is szerettem volna a lehető legtöbbet megtudni arról, mi történhetett édesapámmal, ezért kerestem a Gulagról szóló könyveket, visszaemlékezéseket, így különösen örültem Dobos atya ajándékának. A történet megfogalmazhatatlan magasságokba viszi az olvasót, miközben bemutatja, hogy egy ikonfestészettel és annak a filozófiájával foglalkozó tudós hogyan vonult el a világtól, hogyan lett szerzetes és hogy a sztálini ideológia szárba szökkenése után miért lett száműzött. Az atya szelíd volt, emberséges és tiszteletet parancsoló. A legnagyobb szenvedést is türelemmel viselte, emiatt mindenki fejet hajtott előtte. Számos lelki gyermeke történetét dokumentálja a könyv, ami különös találkozásokat mesél el kihallgatótisztekkel, rabtartókkal, a társaival, de szerepelnek benne olyan szovjet katonák is, akik a II. világháborúban hősök voltak, de mert valakit megsértettek vagy valakinek útban voltak, száműzték őket. Az Arszenyij atya című könyv nem egy térítő mű: egy kivételes ember és társai története. A Magyarszéken működő Sarutlan Kármelita Nővérek találták meg a könyvet, amit Laczházi Aranka fordított – nagy öröm, hogy ő is itt lesz a nyíregyházi bemutatón, amely főhajtás a kommunizmus áldozatai előtt – tette hozzá Pregitzer Fruzsina.

A belépés ingyenes, de aki szeretne, adakozhat a Hungary Helps részre, hogy a közel-keleti és az afrikai keresztényeket segítsék.

