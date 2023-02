Pethő Ferenc professzor – ezen a tájon sok tisztelőjének csak Feri bácsi – nevét generációk említik a megbecsülés hangján. Második „szülőhazájában”, Szabolcs-Szatmár-Beregben majd’ hét évtizeden át szolgálta e táj gyümölcstermesztését, mindig szem előtt tartva a termesztők érdekeit.

Elismerték szakmaiságát

Tokajban született 1929. július 9-én. A Magyar Állami Mezőgazdasági Középiskolát Debrecenben végezte, a Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Karán diplomázott 1951-ben. Azonnal tanársegédi kinevezést kapott a Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Kar gyümölcstermesztési tanszékére. Nyugdíjazásáig (1994) a kertészeti felsőfokú oktatásban és kutatásban dolgozott, 1959-ben lett az újfehértói kutatóállomás vezetője, később a nyíregyházi mezőgazdasági főiskola főigazgatója, a DATE egyetemi tanára. Országgyűlési képviselő volt 1970–80 között, 1991-től az Almater­mesztők Szövetségének elnöke.

Kutatási eredményei közül kiemelkedik az újfehértói fürtös meggy állami elismerése, a kántorjánosi meggypopuláció szelekciójának elindítása. A gyakorlatban is bizonyított kutatási eredményeit azonnal továbbadta szakmai publikációkban. Írt a szamóca, az alma termesztéséről, közreadta tapasztalatait az éghajlat, az időjárás, az aszály enyhítésének lehetőségeiről.

Társszerzője Az integrált almatermesztés a gyakorlatban című munkának, a Meggy­termesztés integrált módszerekkel című könyvnek. Szerkesztője és szerzője a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztése 1945-ig című könyvnek, miként az ennek folytatásaként 2018-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából és támogatásával elkészült Szabolcs­-Szatmár-Bereg megye gyümölcster­mesztése 1945-től napjainkig című, ugyancsak hiánypótló dokumentumkötetnek. Reprezentatív megjelenése és magvas tartalma miatt okkal lett népszerű gyümölcster­mesztői és pálinkakészítői körökben egyaránt a nemtudom szilváról megjelent tanulmánya, továbbá a nyírségi meggyfajtákról Szabó Tiborral és Szőke Ferenccel közösen írt, 2013-ban ugyancsak Újfehértón napvilágot látott tanulmánya.

Dr. Pethő Ferenc elméleti, gyakorlati, kutatói, oktatói és írói tevékenységét megbecsülés kísérte. Munkás élete során elnyert számos elismerése közül kiemelkedik a kertbarát mozgalom segítéséért 2002-ben átvett Somogyi Imre-emlékérem, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pro Comitatu emlékérem és 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje. Az almatermesztés kimagasló kutatójáról, az abban az évben 100 éve született Nagy Sándorról elnevezett emlékéremmel 2005-ben tüntették ki, abban az évben Újfehértó díszpolgárává választották.

Jól ismerte a járást

Tartalmas élete folyamán tanúsított hite, elkötelezettsége, tudás iránti töretlen vágya nyomán neve fogalommá lett az agrártudományok világában és a gyakorló gyümölcsészek körében is.

Szőke Ferenc gyümölcsnemesítő évtizedeken át állt szoros szakmai kapcsolatban szakmai mentorával. A lövőpetri kertészmérnök is azok közé tartozik, akik Pethő professzor életművét a legendás, egykori vármegyei főkertész, a 118 éve született és a szabolcsi almatermesztést felvirágoztató, állami díjas Nagy Sándor munkássága folytatásának tekintik.

– Feri bácsit többször elkísértem Beregbe, Szatmárba – idéz személyes élményeiből Szőke Ferenc. – Majd minden településen volt legalább egy ismerőse – természetesen kertészvénával megáldva –, akivel tartotta a kapcsolatot. Ismerte még a legjáratlanabb dűlőutakat is, s ő navigált engem is, hogy merre kell menni. Meghallgatta az egyszerű embereket is, ám soha nem rótta fel a mélyebb szakmai ismeretek hiányát, a szakemberektől viszont elvárta a helyes szakmai kifejezéseket. Fizikai aktivitását jellemezte, hogy már 85 éves elmúlt, amikor újságolta nekem, hogy beült a traktorjába, és megtárcsázta a szomszédja erdőterületét.

Egy vele készült korábbi interjúban szinte üzent az utána következőknek: „Úgy vélem, érdemnek az a munka és alkotás tekinthető, amit egy ember képességeinek megfelelően a maga és a társadalom számára is hasznosan végzett a gyermeki észleléstől egészen a halálig.”

GB

Borítókép: Dr. Pethő Ferenc, a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend életműdíjasa az egyesület felkérésére Tarpán létrehozott szilvafajta-gyűjteményében | Fotó: Galambos Béla archívuma