A rendezvényre a 2022-es évben megrendezett régiós fesztiválokon jelölést kapott koreográfiákból válogatott a szakmai zsűri. Végül a gálaműsorba 13 műsort válogattak be, köztük két nyíregyházi produkciót is.

Bizonyíthatja tudását és ügyességét a fővárosban a Nyírség táncegyüttes utánpótlás -csoportja, a margaréta néptáncegyüttes, ami Kácsor-Ignácz Gabriella – Kácsor István: Szőlősuhogás című műsorát mutathatja be.

Ugyancsak felléphet Budapesten a Tánctanoda Sergő csoportja is: a fiatalok Antal Dóra és Antal Roland Gyerekmuri című koreográfiáját mutatják be.