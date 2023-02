Tömött sorokban ültek szombat este a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a jubileumot ünneplő házasok, akik közül a legfiatalabbak öt éve mondták ki az igent, s voltak olyanok is, akik 65 évvel ezelőtt kötötték össze életüket.

A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye minden év februárjában a Házasság hetében lehetőséget ad a több éve vagy évtizede együtt élő házaspároknak szeretetük, egymáshoz tartozásuk kinyilatkoztatására, újbóli megvallására. Tiszteletükre mutatott be szentmisét Palánki Ferenc római katolikus megyés püspök.

A meghitt hangulatú szertartáson nemcsak a házasok vettek részt, a templomi padsorok között ott motoszkáltak kisgyerekeik is, különleges atmoszférát teremtve ezzel a házasok, a családok ünnepén.

Szabadság és elköteleződés

A szentleckében elhangzott tanításra hivatkozva a főpásztor arról beszélt, mindannyian „messze járunk” a tökéletességtől, minden embernek van hibája. Folyamatosan változunk, hiszen változik körülöttünk az élet, s ehhez alkalmazkodva mi magunk is változunk, de újra és újra törekednünk kell a jóra.

Ahogyan az élet bármely területén, úgy egy házasságban is jöhetnek nehézségek, de újra és újra fel kell tölteni a kapcsolatot szeretettel, és szükség van megerősítésekre is, utalt a püspök arra, hogy az áldáskérés is egyfajta megszilárdítása a jubilánsok házasságának, mert újra Isten elé állnak, s kinyilatkoztatják a házasság szentségét. Palánki Ferenc püspök atya arról is beszélt, hogyan lehet szabad az, aki elköteleződik.

Elmondta, a látszólag egymásnak ellentmondó fogalmak nem zárják ki egymást, hiszen a házas szabad akaratából döntött párja mellett, s amikor ott álltak sok-sok évvel ezelőtt az oltár előtt, nem arra gondoltak, miről kell lemondaniuk ezután, hanem arra, hogy valaki, akit szeretnek ott lesz mellettük egy életen át, s ebbe a szeretetbe bele lehet kapaszkodniuk.