Különleges Duna-parti elhelyezkedésével, csodálatos panorámájával, egyedi, modern stílusával Budapest egyik emblematikus szállodája a Marriott Hotel. Ott rendezték a XVII. Jótékonysági Szóvivő Bált, melynek konferansziéja Bényi Ildikó és Tarczy Gyula voltak. Ezúttal sem maradhatott el a szóvivői és kommunikációs szakma kiemelkedő képviselőinek elismerése. A „Szavak Embere” díjat Gál Kristóf, a Magyar Rendőrség szóvivője vehette át. A „Hiteles Tájékoztatásért” díj Frum Zsuzsát, a Nébih-Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal sajtófőnökét és Kertész Dórát, a Szóvivők Egyesületének titkárát illette. Életműdíjat kapott Bolyhos László, a Bolyhos Pálinka alapítója. Médiadíj dukált Vágner Mária (Kossuth Rádió), M. Dobos Marianne (Hír TV), Sváby András (atv.hu), valamint az Infostart-InfoRádió szerkesztőségének részére. Saint-Gobain Hungary Kommunikációs különdíjat adományoztak Tagscherer Mónikának (Tagscherer Építőanyag Kereskedelem), a Fenntarthatósági különdíjat a nyíregyházi Fémszerkezet Kft képviseletében Hegedűs Gábor köszönhette meg. Hazai pályán érezhette magát dr. Fedor Rita, amikor Tarczy Gyula felkonferálta, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, r. őrnagyot tüntették ki a dr. Lasz György rendészeti kommunikációs díjjal. Azóta is a különleges rendezvény hatása alatt áll, és azzal, hogy kiválasztott lett, a következő időszakban újult erővel dolgozhat tovább.

– Néhány nappal a jótékonysági bál előtt értesítettek arról, hogy meghívott vagyok, sőt, elismerésben részesülök. Mi tagadás meglepődtem, amit aztán a megilletődöttség váltott fel. Dr. Lasz György neve jól cseng a szakmában, és az emlékére alapított díjat minden alkalommal a rendészeti tájékoztatásban meghatározó és kiemelkedő tevékenységet végző szóvivőknek ítélnek oda. A XVII. Jótékonysági Szóvivő Bál örök emlék marad az életemben – kezdte reagálását megkeresésünkre dr. Fedor Rita. – Önmagában már az is különleges, hogy rendhagyóan ezt a díjat estélyiruhában vettem át, hiszen többnyire, ha szakmai elismerést kapunk, egyenruhát öltünk magunkra.

A koronavírus-járványhelyzet miatt két év kényszerszünet után rendezték meg a bált, melynek bevételét a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete (MSZE) mindig gyermekjótékonyságra fordítja. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és dr. Orodán Sándor, az MSZE elnöke nyitotta meg a programot, majd dr. Nagy István agrárminiszter köszöntötte a mintegy háromszáz bálozót.

– Nagy megtiszteltetés, hogy a szakmai javaslatot elfogadta az egyesület elnöksége, így én lettem az idei díjazott. Egy gyönyörű oklevelet és egy gravírozott, antik aranyórát vettem át Lasz Zoltántól, az In-Kal Security Zrt. egyik tulajdonosától és dr. Orodán Sándor ny. r. vezérőrnagytól, az egyesület elnökétől. A szervezeti kommunikáción belül a rendőrségi tájékoztatás egy szűk szegmens, amelynek célja, és szóvivőként egyben az én feladatom is: a hiteles, tárgyilagos és sokoldalú tájékoztatás, amely reményeink szerint tovább erősíti a rendőrségről kialakult pozitív képet. Úgy is mondhatom, hogy ablakot nyitok a rendőrség munkájára, igyekszem közelebb vinni a rendőrséget az állampolgárokhoz. Lassan huszonöt esztendeje vagyok rendőr, ezen belül tizenhét éve dolgozok a rendészeti kommunikáció területén. A díjam komplex érték számomra, hiszen egyszerre a szakmai vezetők és a civil szférában tevékenykedők elismerése is, ami egyértelműen motivál a jövőt illetően. Eddig is szívvel-lélekkel tettem a dolgomat, most újabb visszaigazolást kaptam arról, hogy ez az én utam, ezen haladok tovább.

Dr. Fedor Rita asztalánál Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő ült mellette, ott volt a XVII. Jótékonysági Szóvivő Bálban többek között Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, az énekesnő, Tóth Gabi, az úszóedző, Shane Tusup, és az állami és magáncégek, a minisztériumok, a közép- és nagyvállalatok képviselői, az írott sajtó, az elektronikus média, a művészeti világ, és a gazdasági élet meghatározó és közismert szereplői is együtt báloztak a Marriott Hotelben.

Ladányi Tóth Lajos

Borítókép: Lasz Zoltán, dr. Fedor Rita és dr. Orodán Sándor a díjátadón | Fotó: Dr. Fedor Rita archívuma