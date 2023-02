Felbecsülhetetlen szerepük van napjainkban a civil szerveteknek, hiszen ezek az önszerveződő, önkéntes közösségek nagyon sok munkát végeznek a közjó érdekében. A civil szervezetek éppen úgy ott vannak a társadalmi és a kulturális, életben, mint az egészségügyi ellátásban, a gyermekgondozásban, de említhetnénk a sportot és a polgárőrséget is.

A Hierotheosz Egyesület által működtetett Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ immár négy éve a civilek napja alkalmából minden év februárjában megrendezi a Civil Díj átadó ünnepséget. Pénteken Szatmárnémetiben a Romániai Máltai Szeretetszolgálat szatmárnémeti fiókszervezete vehette át az elismerést, szombaton Vasmegyeren egy civil rendezvényen a barátainak elismerő tapsa közepette Papp Krisztián Sándor, Nyírtét református lelkésze kapta meg a díjat, hétfőn pedig Mátészalkán a Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület lesz az ünnepelt.

A civilek köz érdekében végzett munkáját hangsúlyozta a szombati vasmegyeri ünnepségen Kiss András, a Hierotheosz Egyesület főtitkára, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Operatív igazgatója. Elmondta, hogy minden évben a vármegyén belül egy magánszemélyt és egy civil szervezetet jutalmaznak, valamint egy határon kívüli közösség munkáját is elsiemrik ezzel a díjjal. Az idén a díjazott magánszemély Papp Krisztián Sándor lett, aki a nyírtéti református gyülekezetben komoly munkát végez, de mellette vállalkozó és zenész is, vagyis sokoldalú munkát végez a vármegye területén, továbbá összekötő láncszem a vállalkozók és a magánszemélyek között.

Elmondta gondolatait dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is. Két szempontból is fontosnak tartotta a szombati napot.

- A civilek munkája nagyon fontos, s ezt azért tudom kijelenteni, mert egykoron én is részt vettem benne, a megyei népfőiskolát vezettem. A civilek sokat tesznek a társadalomért, számos ügyet és tevékenységet felvállalnak. Ugyanakkor azért is fontos ez a mai nap, mert egy közösség együtt lehet. A kötetlen beszélgetések során megismerjük egymást, megértjük a másikat, s együtt tervezhetjük a jövőt. A civilek munkájához kell kurázsi is, elszántság, bátorság, s most ilyen ,,kurázsi” Papp Krisztián Sándor, akinek a díjhoz szívből gratulálok – fogalmazott a hontaya.

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke is a civilek szerepét és fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében. Utalt arra, hogy a civil szervezetek összetartó kapcsok a magánszemélyek és a társadalom között. Kiemelte azt is, hogy a civilek nagyon sok feladatot átvállalnak az önkormányzatoktól és az államtól, s akik átvehetik a Civil Díjat, azok a személyek tulajdonképpen példaképek.

Részt vett a díjátadáson dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő is, aki beszédében a szocialista időszak egyik nagy bűnének tartotta, hogy nem volt lehetőség civil kezdeményezésekre, nem működhettek civil szervezetek.

- Ezt a mulasztást szeretnénk pótolni, hiszen a civilek közösséget építenek, értéket teremtenek. Ebben az évben három díjazottnak örülünk, de nagyon sokan lehetnének díjazottak az önzetlen munkájuk alapján. Papp Krisztián Sándor a civil és az egyházi életben kiemelkedő munkát végez, helyt áll a gazdasági életben is, méltó tulajdonosa lehet ennek a díjnak.

A Civil Díj átvétele után Papp Krisztián Sándor köszönte meg az elismerést, amit – mint kiemelte - ráadásul barátok körében vehetett át. Mint mondta, ég és föld között éli a mindennapokat, biztos hátteret jelent számára a család, a gyülekezet, valamint a vállalkozásában dolgozó sok kolléga. Befejezésül a Bibliából a Pédabeszédek egyik gondolatát idézte: ,,Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.” KM

(A Papp Krisztián Sándorral készült interjút az érdeklődők később olvashatják portálunkon.)

Borítókép: A díjátadás pillanatai: Seszták Oszkár, Kiss András, Papp Krisztián Sándor, dr. Seszták Miklós, dr. Vinnai Győző | Fotó: M.Magyar László