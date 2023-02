Az NNK azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy veszélyes volt a légszennyezettség mértéke Békéscsabán, Putnokon és Sajószentpéteren csütörtökön. Egészségtelen minősítést kapott a levegőminőség Debrecenben, Kazincbarcikán, Miskolcon, Nyíregyházán és Várpalotán, további tizennégy településen pedig kifogásolt volt a levegő minősége.

A kedvezőtlen minősítést a szálló por magas koncentrációja okozza - írták.

A meteorológiai előrejelzés alapján az ország északi felében időnként megélénkülhet a nyugatias szél, amely helyenként kedvezőbb levegőminőséget eredményezhet, jelentősebb javulás azonban csak a hétvégén várható.

Megjegyezték, hogy veszélyes minősítés esetén már az egészséges emberek is légzőszervi tüneteket tapasztalhatnak.

A kockázati csoportba tartozóknál - krónikus betegeknél, várandósoknál, időseknél - a légzőszervi tünetek súlyosbodhatnak, illetve gyakoribbá válhatnak a légszennyezettség emelkedésével.

A kisméretű aeroszol részecskék a szív- és érrendszerre is károsan hatnak akár már rövid távon is, amennyiben koncentrációjuk az egészségtelen vagy a veszélyes kategóriához tartozó értéket eléri, illetve meghaladja.

Ezért is kiemelten fontos, hogy a veszélyes és egészségtelen minősítést kapott településeken és azok térségében élők fokozottan figyeljenek az egészségügyi tanácsok betartására, azaz csökkentsék a szabadban töltött időt és hosszabb kültéri tartózkodás esetén viseljenek maszkot - áll a közleményben.

