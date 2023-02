Fókuszban a gyakorlati képzés

A három – debreceni, nyíregyházi és szolnoki – campuson négy alapképzési szakkal (ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, szociális munka), hét választható szakiránnyal s nyolc mesterképzéssel várja a felvételi előtt állókat az ETK. Ezek mellett tizenkét szakirányú továbbképzési szak és angol nyelvű képzés közül is választhatnak a tanulni vágyók. Nyíregyházán ápoló, mentőtiszt, szülésznő, védőnő szakirányokon, egészségügyi szervező és szociális munka alapszakokon, egészségügyi szociális munka, egészségügyi tanár, szociális munka és szociális gazdaság, kiterjesztett hatáskörű ápoló és szakvédőnő mesterszakokon van képzés nappali és levelező tagozaton. A szociális munkás duális képzésben szociális szervezetek, partnerintézmények kínálnak oktatást a hallgatóknak – mondta dr. Móré Marianna, a kar dékánja.

– Egészségügyi és szociális területen is kiváló szakembereket képezünk, akik elhivatottságot éreznek az iránt, hogy másokat segítsenek. A teljes tanulmányi idő alatt a szimulációs központokban az egészségügyi hallgatók valós klinikai helyzeteket, szituációkat, gyakorlati feladatokat oldhatnak meg. A szimulátorok, modern oktatási eszközök, élethű bábuk segítségével a lehető legvalósághűbb környezetben sajátíthatnak el egyes készségeket, éles helyzetben szerezhetnek tudást, hozhatnak döntést, fejleszthetik a problémamegoldó készségüket, önálló gondolkodásmódjukat, amit a munkájukban kiválóan hasznosíthatnak.

– Karunkon ezért kap igen nagy hangsúlyt a gyakorlati képzés, hiszen az elméleti tudás megszerzése mellett ápolóként, mentőtisztként, gyógytornászként, szülésznőként, védőnőként elengedhetetlen a szakma közvetlen megismerése – hangsúlyozta a dékán. A könnyített felvételi eljárással kapcsolatban megjegyezte: bár a bejutás feltételei könnyebbnek tűnnek, de az oktatási színvonal ugyanolyan magas szintű marad, mint amilyen volt, és a kimeneti követelmény sem változik.

– Azt szoktam mondani, hogy a mi hallgatóink „lábon kelnek el”, azaz nincs, aki ne találna azonnal állást – tette hozzá dr. Móré Marianna, azt pedig a visszajelzésekből tudják, aki a karon végzett, olyan szakmai tudással érkezik, amit mindenhol preferálnak. Az egészségügyi és szociális területeken jelentős a munkaerőhiány, ezért nagy az igény a jól képzett szakemberekre. Az ETK arra is nagy hangsúlyt helyez, hogy a szakmai változásokat folyamatosan kövessék a képzéseikben is.

KM



Borítókép: A mentőtisztképzés népszerű, de nehéz szak | Fotó: KM-archív