Valószínűleg bátornak és hősnek érzi magát, mint a Pride szőrös mellkasú tangabugyis felvonulója, vagy mint a trágárságáról elhírhedt szerencsétlen diáklány, Pankotai Lili, pedig e mutatványok csupán szánalmas szereplések és provokációk, semmivel nem érnek többet. Ahhoz viszont épp elegendőek, hogy aki eddig toleranciát gyakorolva magában tartotta esetleges fenntartásait, az most már dühösen törjön ki: elég!

Nem lennék meglepve, ha a 39 éves iskolai alkalmazott férfi és a 15 éves diákfiú szeretői viszonyában egy Zeffirelli film romantikáját vélnék felsejleni egyesek. Van az a kör. Kellően vak és vad ahhoz, hogy kikérje magának: itt pusztán az aberráció szintjeit mérlegeljük, miközben a jogi csűrcsavarások közepette a normális világ kiállt segítségért. A türelem fogy, ez az LMBTQ aktivista sem véletlenül bújt ilyenek mögé, mint a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Helsinki Bizottság, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). Hirtelen Tamás Ilonka néni, a felvidéki tanárnő jut eszembe. A tanári hivatás rajongásig szeretett és tisztelt, szlovák és magyar életműdíjasa, akit aztán a szlovák állam jogfosztottá tett azért, mert úgy akart meghalni, aminek született: magyarként. Hogyan védték ezek a szervezetek Ilonka nénit? Sehogy. Ezek ilyenekért emelnek szót, szivárványos, nemi identitásban zavaros, 15 éves diákokkal háló pedagógus asszisztensekért. A TASZ-tól ennyi telt az ügyben: „Ez egy összetett pszichológiai, pedagógiai és morális kérdés…” Hát persze.

Ha valaki még mindig nem értené: ezért született meg a gyermekvédelmi törvény, amelyért a magyar kormány célkeresztbe került, támadják hazai és külföldi aktivisták, lobbicsoportok. A hatékonyságát láttuk, amikor a német labdarúgó, Manuel Neuer is szivárványos karszalaggal pózolt, holott a magyar jogszabályból egyetlen betűt sem olvasott el. Elég volt, hogy ő maga is a férfiakhoz vonzódik és hallott valakiktől valamit. S a baj itt kezdődik. Meg ott, ha a magánügyet utcára vagy az iskolába viszik, ráadásul így. Ha az ég leszakad is, a gyerekemet azonnal elhozom abból az iskolából, ahol egyetlen ilyen felnőttel is találkozhatna a folyosón.