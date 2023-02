Három nyertes pályázatnak köszönhetően közel 1,3 milliárd forintot fordíthat a városban élők életszínvonalának emelésére a dombrádi önkormányzat – a részletekről pénteken Harsányi László polgármester tájékoztatta a sajtó képviselőit, illetve a környező települések polgármestereit.

Közösség és biztonság

– A város komplex, környezettudatos fejlesztését célzó projekt kilenc elemből áll, a célja pedig az itt élők komfortérzetének növelése, a település lakosságmegtartó erejének javítása – mondta a polgármester, és hozzátette: a tervezett fejlesztések kidolgozásakor figyelembe vették a klímavédelmi célokat, ezért megújuló-, és okos technológiákat is alkalmaznak.

– A lakosság régi és jogos igénye volt egy játszótér kialakítása – ezt úgy valósítjuk meg, hogy mellette egy 150 négyzetméteres szabadtéri kondipark és futópálya is épül. Ugyanilyen fontos a zöldfelületek növelése is – ezt a célt szolgálja a közparkok felújítása. A Tiszánál pihenőknek is szeretnénk magasabb szintű szolgáltatásokat nyújtani, ezért a parton pihenőhelyeket – grillezőket, kiülőket – alakítunk ki.

– A projekt lényeges eleme a közbiztonság fejlesztése is: ennek érdekében 25 térfigyelő kamerát helyezünk ki a településen. Nagyon sokan járnak busszal, az ő kényelmüket szolgálják majd az új, okos buszmegállók, ahol az utasok feltölthetik a telefonjukat és ahol wifi-kapcsolódási lehetőség is lesz. Az itt élők régi vágya volt egy közösségi tér is – a pályázati forrásoknak köszönhetően létrejöhet egy olyan központ, amely az önkormányzati rendezvények mellett helyet adhat a civil szervezetek eseményeinek, és közösségi szolgáltatásoknak is. A fejlesztés része egy klímatűrő fasor telepítése, illetve 25 új parkoló kialakítása is, a környezettudatosság jegyében pedig két elektromosautó-töltőpont is az itt élők rendelkezésére áll majd – sorolta fel a projekt elemeit Harsányi László.

Táborokat szerveznek

Belterületi utak fejlesztésére 199 millió forintot nyert a helyhatóság – mint a tájékoztatón elhangzott: ebből a pénzből öt önkormányzati út újulhat meg több mint 3 kilolométer hosszan.

A harmadik pályázat, amiről a polgármester beszámolt, a társadalmi integrációt segíti – erre a célra 199 millió forintot fordíthatnak.

– A civil szervezetekkel nagyon jó kapcsolatot ápol az önkormányzat: fontos szerepet játszanak a város életében, s számos területen segítik a munkánkat. Az a célunk, hogy élhető települést alakítsunk ki, ehhez pedig fontos, hogy figyeljünk a fiatalokra, idősekre egyaránt. A projekt keretében három nyári tábort szervezünk, motivációs előadásokkal, tanoda-típusú szolgáltatásokkal. Két egészségnapot is rendezünk, az érdeklődők hallhatnak bűnmegelőzési és jogi tanácsokat, de táncoktatás, konfliktuskezelés, drogprevenció is szerepel a programok között – részletezte terveket a polgármester, majd Seszták Miklós országgyűlési képviselővel letették a közösségi tér alapkövét. KM