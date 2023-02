A tavasz közeledtét jelzi, hogy vármegyénkben is elkezdődnek a versenyek. A Z-CO Series szervezésében február 19-én, vasárnap a fehérgyarmati Balla-halastónál feeder versenyre várják az érdeklődőket. Mint a rendezvény főszervezője, Zámbori Attila szerkesztőségünk érdeklődésére elmondta, nagyon bíznak abban, hogy az időjárás kedvezni fog a horgászoknak, akik nagyon várják már, hogy ismét vízparton lehessenek.

Arról is beszámolt Zámbori Attila, hogy március 4-én, szombaton a Balla-halastó a II. Z-CO Series Nemzetközi Távdobó Versenynek ad otthont. Mint a nevében is szerepel, itt nem a minél több hal megfogása a cél, hanem az, hogy ki dobja a legmesszebbre a készséget a parton. A fehérgyarmati tónál tavaly rendezték meg az első ilyen jellegű próbatétalt, s nagy sikert aratott a szezonra készülő horgászok körében. Az idén is jótékony céllal rendezik meg a távdobó versenyt, az adományokat egy 4 éves daganatos kisfiú gyógykezelésére ajánlják fel. Mint a két versenyre jelentkezhetnek még az érdeklődők a 06/20/408-4849-es telefonszámon.

KM