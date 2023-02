„Ha megéred a 100 éves kort, nyert ügyed van. Nagyon kevesen halnak meg 100 éves koruk után...” – jegyezte meg George Burns amerikai humorista, aki szintén megélte ezt a szép kort. A Nyírségi Református Egyházmegye ibrányi idősek otthonának legidősebb lakója, Fekete Gyuláné őt is „lekörözte”: a kisebb egészségügyi problémákkal küzdő, de máig önellátó, szellemileg friss Zsófi néni 101 esztendős, és már alig várja a tavaszt, hogy a város, az egyház és az intézmény vezetői, valamint szerettei ismét felköszöntsék. Minden boldog pillanatot nagyra értékel, hiszen a háta mögött hagyott évtizedekben kevés jutott neki ezekből: édesapját, majd férjét korán elveszítette, rengeteget dolgozott, ám ebből csak tisztes szegénységre futotta. Furcsamód mégsem panaszkodik; amikor hosszú életútjáról faggatom, a bibliai Jób szavait idézi, miszerint a jót és a rosszat egyaránt el kell fogadnunk Istentől.



Hamar fel kellett nőnie

– Öten voltunk testvérek, itt nőttünk fel Ibrányban, a Templomszegben. Apám nagy munkabírású ember volt, aki egy nap egyedül emelt fel és borított ki egy szekér burgonyát, emiatt megsérült a gerince, lebénult, és rövidesen meghalt. Édesanyám nem tudott egyedül gondoskodni rólunk, ezért én és a bátyám, Balázs kénytelenek voltunk félbeszakítani az általános iskolai tanulmányainkat és munkába állni. Hamar fel kellett nőnünk, beletanultunk mindenbe, megálltuk a helyünket a felnőttek mellett. Később a helyi mentacsomagoló üzemben helyezkedtem el, hát, ott sem unatkoztam. Édesanyámat 101 éves korában hívta magához a Teremtő, a bátyám alig hatvanat élt, agyvérzés vitte el. Már csak a legkisebb testvérem, Marika él, aki hozzám képest szemtelenül fiatal, még csak 89 esztendős – mondja Zsófi néni.

Beszélgetésünkből az is kiderül, nem kellett a szomszédba mennie a szerelemért, egy nap ugyanis a szemközt lakó szomszéd fiú kopogtatott be az ajtaján, hogy bebocsátást kérjen – a szívébe. Holtáiglan tartó házasságukból két gyermekük született, Sándor és Gyula, akik családjukkal mindmáig látogatják őt az ibrányi idősotthonban.



Az emlékeiben kutat

– Nagyon jól érzem magam itt, mert jó emberek és lelkiismeretes gondozók vesznek körül. Ebben a korban már nincsenek nagyratörő álmai, kívánalmai az embernek, a lényeg, hogy békességben és aránylag jó egészségben töltse a mindennapjait. A járás nehezen megy, de el tudom látni magam. A hallásom sokat romlott, ezért egyre ritkábban kapcsolom be a tévét, rádiót. Nem bömbölhetnek egész nap, mert az zavarna másokat. Inkább az emlékeimben kutatok. Gyakran eszembe jut a fiatal korom, amikor csordahajtásra haza kellett érnem. Aztán, hogy mennyit dolgoztunk az urammal a tsz-ben az otthonunkért, majd annak melegéért, na és a gyermekeinkért. Amikor jöttek az unokák, nem győztem a kedvükre tenni a sok-sok finomsággal (kelt tészták, derelyék, ünnepi sütemények), amiket senki nem tudott úgy elkészíteni, ahogyan én! – meséli büszkén.



Értékeljük, amink van!

Kérdésemre, mikor volt jobb az élet, most vagy akkoriban, Zsófi néni a jelenkor mellett teszi le a voksát. – Hozzánk képest a mai fiataloknak és felnőtteknek – kevés kivételtől eltekintve – megvan mindenük, a baj az, hogy nem tudják értékelni. Van fedél a fejük fölött, étel az asztalukon, ruháik, lábbelijük, okoskütyüjük, jobb esetben autó is a fenekük alatt, mégis mindig elégedetlenek. Mindennap illene hálát adniuk a Teremtőnek azért, ami megadatik nékik, én reformátusként gyermekkoromtól így teszek. Hiszem, hogy Istenre az életünk minden periódusában szükségünk van. Ahogy a földi angyalaira is... – mutat a beszélgetésünket hallgató gondozónőkre a bentlakásos intézmény legidősebb lakója.