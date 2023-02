Februárban hagyományosan évértékelőre kérjük Román István főispánt, akivel a vármegye helyzetéről, kitörési pontjairól, agráriumról és a kormányhivatal munkájáról is beszélgettünk.



Ettől az évtől hivatalosan is vármegyének nevezzük a megyéket, a vármegyei kormányhivatalt pedig a főispán irányítja. Megszokta már, hogy főispánnak szólítják? Az emberek mintha kicsit nehezen térnének vissza a régi elnevezésekhez.

Valóban szokatlan lehet a régi, tegyük hozzá, egykoron nagyra becsült kifejezéseket újra befogadni. Ugyanígy szokatlan lehetett az, amikor az 1949-ben bevezetett kommunista alkotmány eltörölt számos, évszázadokon át használt elnevezést. A mai világban egyébként sem jellemző a hagyományokhoz való ragaszkodás, helyette azt látjuk, hogy az új világtrend, a „cancel culture” jegyében egyesek igyekeznek eltörölni mindent, ami a régmúlthoz kötődik. (A cancel culture angol kifejezés, amit arra használnak, amikor egy társadalmi vagy szakmai közösség megpróbál elhallgattatni, kiközösíteni valakit saját, a többiekétől különböző véleménye miatt.) Fontosnak tartom megjegyezni: azzal, hogy visszakerült a magyar közjogi rendszerbe az egyik legősibb magyar tisztség és a vármegye közigazgatási megnevezés, a területi közigazgatás struktúrája és a kormányhivatal feladatai nem változtak. Amikor a kollégáim megkérdezték tőlem, hogy mi változik az elnevezéssel, azt válaszoltam, hogy „még jobban kell végeznünk a munkánkat”. A célunk továbbra is az, hogy partnerként tekintve az ügyfelekre, egy 21. századi modern, a változásokra gyorsan reagáló közigazgatást építsünk.

Számos innováció valósult meg az e-közigazgatásban, melyek a legfontosabbak?

Összetett feladatköréből adódóan a közigazgatás hatékony működésének egyik fontos alapja a gyors információáramlás. Jelenleg több mint 2500 ügytípust lehet online intézni, ez hatalmas szám, s a tapasztalatok is alátámasztják, hogy az állampolgárok, a gazdasági szervezetek egyre nyitottabbak erre. Mint kisgyermekes apuka, jómagam is az ügyfélkapun keresztül igényeltem a feleségem számára az anyasági ellátást, néhány percbe telt az űrlap kitöltése, ráadásul ennél az ügytípusnál működik az úgynevezett automatikus döntéshozatali mód, vagyis az ügyfélkapus azonosítás és az elektronikus igénylőlap kitöltését követően a szoftver meghozza a határozatot, amit pár percen belül írásban megkapunk. A következő szint a közigazgatási folyamatok mesterséges intelligenciára épülő automatizációja lesz. Nyíregyházán a kormányablakban is elérhető az úgynevezett önkiszolgáló pont, ahol sorban állás nélkül lehet ügyeket intézni. A MIA-pont (Mesterséges Intelligencia Asszisztens) egy terminál, melyen keresztül a vezetői engedély és személyi igazolvány pótlása, gépjárműügyek, anyakönyvi kivonat és erkölcsi bizonyítvány igénylése indítható el. Különböző technológiai kiegészítőkel is rendelkezik az eszköz: beépített kamerával, mikrofonnal, ujjnyomat- és okmányolvasóval, a kényelmet szolgálja az aláírópad is. Az elkövetkező időszak újdonsága az elektronikus ingatlan-nyilvántartás lesz, amely révén csökkenhet Magyarországon a földügyi eljárások átfutási ideje, valamint az eljárás költségei. Visszatérve az első kérdésére, a hagyománytisztelet és a modernitás igenis összeférnek egymással.

Az év elejét közigazgatási szünettel kezdték a hivatalok, erre azelőtt nem volt példa. Sikerült spórolni a rezsiköltségeken?

Igen, a tervezettnek megfelelő mértékben takarítottunk meg, ráadásul sikerült az előző évet úgy zárnunk, hogy fizetési határidőn túli tartozása nem volt a hivatalnak. Az államigazgatásban nincs rezsicsökkentett díjszámítás, így a költségek növekedését megéreztük.

93 ingatlanban vagyunk jelen a vármegyében: kormányablakok, hivatali ingatlanok, több településen a helyi önkormányzattal társbérleti szerződésben tartjuk fenn azokat. Ezúton szeretném megköszönni az érintett településvezetőknek, hogy ebben a nehéz helyzetben partnereink voltak, mindenütt sikerült az optimális közös megoldásokat megtalálnunk.

Az orosz–ukrán háború egész Európában kedvezőtlen folyamatokat indított el, új kihívásokat hozott 2022-ben. Az energiaválság a legsúlyosabb a problémák között, de nem az egyedüli gond.

Egyetértek Orbán Viktor miniszterelnök úrral, hogy a veszélyek korába léptünk, nagyon nehéz előre látni, hogy a következő években merre fordul a világ, meddig kell együtt élni a háborúval, s ha lezárul, mi következik azután. A területi közigazgatásnak az a feladata, hogy végrehajtsa a kormányzati döntéseket, amelyek az elmúlt időszakban több fronton is ellensúlyozták a háború és a szankciós politika kedvezőtlen hatásait, megóvták a magyar családokat, valamint a gazdaságban elért eddigi eredményeket. Magyarország Kormánya kompenzációt nyújtott a kis- és közepes vállalkozások megnövekedett energiaköltségeihez, kiterjesztette a kamatstopot a vállalkozási hitelekre is, gyármentő programot indított a nagyvállalatok energiahatékonysági fejlesztésének elősegítésére. Folyamatosan bővül azoknak a gazdasági szereplőknek a köre, akiket az állam megvéd az összeomlástól. Ez év elején már a turizmusban működő cégek is regisztrálhatnak energiatámogatásra. Sorolhatnám tovább az intézkedéseket, de számunkra az a legfontosabb, hogy megőrizzük a munkahelyeket, gondoskodjunk arról, hogy az emberek megélhetése ne kerüljön veszélybe.

Egyes elemzők szerint az energiaválság, a magas infláció és a kamatemelések ellenére is lassabb a recesszió itthon, mint ahogyan azt a válság elején jósolták. Ön mit gondol erről?

Nem tudjuk pontosan, milyen próbatételek előtt állunk még, de az elvitathatatlan, hogy a válság akkor ért minket, amikor már gazdaságilag stabil lábakon álltunk. Az elmúlt évben több nagy beruházás érkezett a vármegyébe, mérföldkőnek számító fejlesztéseken vagyunk túl, bővült a gyártókapacitás, új utak épültek, az élelmiszer-feldolgozás csúcsokat dönt, s felkerültünk Európa logisztikai térképére. A nehézségek ellenére a vármegye fejlődése nem tört meg, örömteli, hogy egyre több cég telepedik le nálunk. S hogy csak néhány adatot említsek, 2022-ben 29 százalékkal múlta felül a vármegyében működő gazdasági szervezetek fejlesztési tevékenysége az egy évvel korábbit. Ez annyit tesz, hogy országos viszonylatban a mi térségünkben fejlesztettek legnagyobb arányban a cégek. Jó érzés ilyen adatokat látni, mert ez a régió mindig a sor végén kullogott, hátrányokkal küzdött, most pedig folyamatos a felzárkózás. Igaz, még mindig van bőven teendő, az energiaárak robbanásszerű növekedése egyértelműen hátráltat bennünket.

A nagyobb beruházások, a vármegyében elinduló fejlesztések milyen változásokat hoznak magukkal? Milyen lesz a megye gazdasági képe a következő években?

Azt kell látnunk, hogy több évtizedes álmaink megvalósításának a kapujában állunk. Évtizedek óta arról beszélünk, hogy a megtermelt mezőgazdasági javakat fel is kell dolgoznunk. A rendszerváltás óta hányszor hallottunk arról is, hogy a vármegyénknek a Kelet kapujává kell válnia? Nem beszélve azokról a tervekről, amelyek a gazdaságfejlesztésről, az ipari termelés megerősítéséről szóltak. Ezek ma már nem távoli ködös célok, hanem egyre inkább a mindennapi valóság részei. A ciklus végére elérik a határokat a gyorsforgalmi utak, új ipari parkok jönnek létre, nagy cégek tervezik a letelepedést vármegyénkben, az élelmiszer-gazdaságba soha sem látott nagyságú pénzek fognak megérkezni. Ezt akartuk, ezért küzdünk évtizedek óta. Ez nyilvánvalóan a környezetünk számára is jelenthet egyfajta terhelést, de ma már olyan technológiák és környezeti monitoringrendszerek állnak rendelkezésre, amelyek ezt a minimálisra, az Európai Unióban előírt szintekre csökkentik. Társadalmi elvárásként érzékeljük, hogy több és lehetőleg a jövő termékeit gyártó üzem létesüljön, ami egyúttal magasabb béreket is jelenthet.

Csakhogy Szabolcs-Szatmár-Beregben még mindig alacsonyabbak a bérek, mint máshol az országban. S nem biztos, hogy elismerik, méltányolják az emberek a nagyobb beruházásokat akkor, amikor bemennek a boltba és inflációval, magas élelmiszerárakkal találják szemben magukat.

Azt kell látnunk, hogy a beruházások ösztönzése révén, valamint a helyi vállalkozások fejlesztéseinek köszönhetően tovább javulhat a foglalkoztatás Szabolcs-Szatmár-Beregben. A több és magasabb színvonalú munkahely nagyobb versenyt fog generálni a munkaerőért, ami már önmagában is felfelé hajthatja a béreket. Tavaly 21 százalékkal növekedtek az átlagbérek a vármegyében, ami meghaladja az országos átlagot, ezáltal folyamatos a felzárkózás. A szakképzett munkaerőnek egyre jobbak az elhelyezkedési esélyei, így az álláskeresők táborát egyre nagyobb részben teszik ki a szakképzetlenek: vármegyénkben az álláskeresők 51 százaléka maximum 8 osztállyal rendelkezik. Vagyis van még munkaerő-tartalék, és a kormányhivatal fontos feladata, hogy segítse a munkaerőpiac fejlődését. Friss hír a munkaadóknak, hogy minden korábbinál jobb feltételek mellett igényelhetnek foglalkoztatási támogatásokat, melyek a munkabér és a járulékok egy jelentős hányadát leveszik a vállukról. Foglalkoztatási osztályaink szívesen adnak tájékoztatást ezekről a lehetőségekről.

Nehéz évet hagyott maga mögött az agrárium is, a rendkívüli aszály miatt több tízezer kárbejelentést nyújtottak be a gazdák. Közben azt is halljuk, kár lenne a mezőgazdaságban rejlő növekedési tartalékokat kiaknázatlanul hagyni.

Bízzunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz az idén, és a mezőgazdaság gyorsan kiheveri az elszenvedett károkat, az előző év veszteségeit. Sajnos az aszály is nagymértékben hozzájárult az élelmiszerárak drasztikus emelkedéséhez, de a szárazság megmutatta, hogy az öntözésfejlesztés elengedhetetlen a magyar mezőgazdaság versenyképességének megtartásához. Az öntözésfejlesztési infrastruktúra fejlesztésére irányuló pályázatok tavaly kaptak lendületet, a konstrukció keretében 2023. június 30-ig lehetőség van a kérelmek beadására. Az előző év végéig 378 pályázat érkezett a vármegyei gazdáktól erre a célra, 14,9 milliárd forint összegben nyújtott az állam támogatást számukra. Tart a Nyírség vízpótlását szolgáló beruházás előkészítése is, ami újabb lökést fog tudni adni a vízgazdálkodásnak. 2022-ben elfogadták a Közös Agrárpolitika stratégiai tervet, ami biztosítja, hogy 2023 és 2027 között több mint 5300 milliárd forint forrás áll rendelkezésre az agráriumban. A pénzügyi finanszírozást illetően lényeges megemlíteni, hogy a magyar állam az összeg 80 százalékát állja, a keret 20 százalékát pedig az unió biztosítja. Az agrártámogatási stratégiában markánsan megjelenik a termelői közösségek támogatása is, melynek keretében összesen 11 agrártermék, közöttük a szabolcsi alma nemzeti oltalmat és Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegyet kapott. A szabolcsi almát minden különösebb marketing nélkül szeretik az emberek, mert a minőséget hordozza, a szabolcsi alma „cím” vagy földrajzi árujelzés immár piacvédő szerepet is betölt.

Mi várhat ránk a következő időszakban?

Minden folyamatosan változik körülöttünk, ezért azt tartom a legfontosabbnak, hogy megőrizzük cselekvőképességünket, gyors válaszokat adjunk a kihívásokra. Minden helyzetben meg kell találnunk azokat az eszközöket, amelyekkel célzottan támogathatjuk a családokat, a munkahelymegőrzést. Én bizakodó vagyok, hiszen a pandémia után s most a háború közepette is sikerül megóvni mindazt, ami a vármegyét építi, erősíti. Az elkövetkező években be fogunk lépni évtizedes álmaink kapuján.

Kanalas Ottilia