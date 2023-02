A február a farsang időszaka, amikor a közösségek maskarát öltve és zajongva igyekeznek messzire űzni a telet. Az Élet Forrása Egyesület szervezésében a gyermekek és a felnőttek egyaránt jelmezbe bújtak, és a zsivallyal sem spóroltak, tehát mindent megtettek azért, hogy a mínuszok messzire szaladjanak. A farsangi bulin volt jelmezverseny, papírtánc, székfoglaló és tortázás, azaz minden, ami mosolyt csalhat a kicsik arcára.

Közösség és mozgás

A pihenés azonban még várat magára, ugyanis harmadszor is rajtvonalhoz állnak az ápolók, gondozók és a szféra támogatói február 19-én, vasárnap 10 órától az erdei tornapályán. A Kossuth Zsuzsanna, hazánk első főápolónője tiszteletére rendezett emlékversenyt több kísérőprogram színesíti, melyek központi eleme az egészség és annak védelme lesz.

– A futók jelképes regisztrációs díjat fizetnek, amivel az Állatbarát Alapítványt szeretnénk támogatni. A kis kedvencek is szintúgy számítanak, mint a szociális és egészségügyben dolgozók vagy az egyesületek tagjai – árulta el Kiss Hedvig. Az Élet Forrása Egyesület elnöke hozzátette: mindenki, aki célba ér, úgynevezett befutócsomagot kap, de már élmény, a jó hangulat miatt is érdemes kilátogatni a rendezvényre. Arról nem is beszélve, hogy a közösség, a szabad levegő és a mozgás kortól függetlenül mindenki egészségére jó hatással van.

– Futás közben a szervezet adrenalint, endorfint és dopamint termel, ami hozzájárul ahhoz, hogy a lehető legkellemesebben érezzük magunkat a testünkben. Mindannyian tehetünk valamit az egészségünk megőrzéséért, erre kiváló alkalom a futónap.

KM