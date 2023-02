Az intézmény gyógypedagógus munkatársa, Nóri már több mint 3 hónapja foglalkozik a Down-szindrómás kisfiúval, aki egyre ügyesebb. Fejlesztésébe bepillantást nyerhetett a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának két külföldi szociális munkás hallgatója is, akik gyakorlati óráikat töltik a Csodavárban. Velük is hamar összebarátkozott a tüneményes, csupaszív kisfiú – olvasható a Rejtett Kincsek Down Egyesület közösségi oldalán.