Közel felére zuhant az autósiskolába jelentkezők száma, mert akár 500 ezer forintba is kerülhet egy jogosítvány a Tanintézetek Szövetsége szerint.A szövetség az üzemanyag és a javíttatás drágulásával indokolja a jelentős áremelkedést, illetve azzal, hogy több adót kell fizetniük a KATA tavalyi megszüntetése óta. A KSH legfrissebb adatai szerint is drágult a jogosítvány: tavaly év végén már átlagosan 305 ezer forintba került, 41 százalékkal többe, mint két évvel korábban.

A témáról megyei oktatókat kérdeztünk, hogy megtudjuk, nálunk mennyivel emelkedtek az árak, és tapasztalnak-e visszaesést a jelentkezők számában. Tar Béla gépjárműoktató kérdésünkre elmondta, az üzemanyagárak jelentősen megemelkedtek az árstop eltörlése után, arról nem is beszélve, hogy mennyivel többe kerül az autók javíttatása.

A szervizköltségek legalább harminc százalékkal magasabbak, ráadásul a tanulókocsikat fokozott terhelés éri: háromhavonta olajcsere, évente fékbetétcsere, kuplungfelújítás. A tanulóvezetők még nem képesek finoman kezelni az autót, így hamarabb el is romlanak az oktatók járművei – hangsúlyozta az oktató, akitől azt is megtudtuk, az iskolák árai vármegyénkben sem egyformák, de ha valaki minden vizsgán elsőre átmegy, akkor 300–330 ezer forintból kézhez kaphatja a rózsaszín kártyát.

– Az oktatók gyakran emlegetik, hogy a kötelező óraszám ma már kevés, és én is ezt tapasztalom. Azonban nem mindenki akar pluszórát venni, még akkor sem, ha felhívjuk a figyelmét az egyes hiányosságokra. A tanácsokat viszont érdemes megfogadni, hiszen a forgalmi vizsgán mindent önállóan kell csinálni, és ha az oktatónak be kell avatkoznia, akkor borítékolható a bukás.

– Ekkor kötelező pluszórát venni, újból ki kell fizetni a vizsgadíjat, és már egy kudarcélménnyel vág neki a tanuló az újabb vizsgának. Mindig azt mondom a jelentkezőknek, hogy menjenek biztosra, és ne bízzanak a szerencsében – tette hozzá Tar Béla, majd kiemelte: visszaesett a jelentkezők száma, a jelenlegi helyzetben fontosabb a megélhetés, és nem mindenki teheti meg, hogy jogosítványra költsön.

Kevés a harminc óra

Hasonlókról számolt be Siető András, a nyíregyházi Lensit Bt. iskolavezetője is, ám a vármegyei drágulást a KSH adatainál magasabbra, közel 50 százalékosra taksálta.

– A mi iskolánk tavalyhoz képest 15 százalékot emelt, ám az elmúlt két évet nézve már jóval jelentősebb az áremelkedés. Az üzemanyagárak, az infláció, a kata kivezetése mind-mind emelte az iskolák költségeit, ráadásul az irodákat is fenn kell tartani. Ez utóbbi sem elhanyagolható kiadás, hiszen a mi esetünkben hétszer annyiba kerül a gáz, mint egy évvel korábban. A vizsgaközpont is alátámasztja, hogy kevesebben jelentkeznek az elméleti vizsgákra, ami előbb-utóbb a gyakorlati képzésnél is megjelenik.

– Ugyanakkor az álláshirdetésekben már nagyon gyakori elvárás a jogosítvány, így akinek muszáj, beiratkozik a képzésekre – hívta fel a figyelmet Siető András, aki szerint ma már nagyon kevés a kötelező óraszám.

– A jelenlegi kapcsolódó jogszabály 1992-es – valljuk be, harminc év alatt megváltozott a világ, az autók, a forgalom és az emberek is. Éppen ezért egyre több tanulónak van szüksége a pluszórákra. Borzalom, ami az utakon megy, és ezekre a kaotikus helyzetekre is fel kell készülniük a jelentkezőknek – emelte ki Siető András.

Siker övezte az útját

Nemrég vált hivatalosan is gépjárművezetővé Varga Bianka, aki bár rajong az autóvezetésért, a jogosítványhoz vezető útja nem volt zökkenőmentes.

– Úgy gondoltam, könnyebb az egyetemi évek alatt jogsit szerezni, mint később, a munka mellett, ráadásul egyre több állás betöltéséhez feltétel a B kategóriás engedély. A 29+1 óra szerintem édeskevés, talán a nagyon jó érzékkel megáldott tanulóknak elég lehet, de nekem és az ismerőseimnek is többre volt szükségünk.

– Folyamatosan olvasok az áremelkedésekről, amit én részben megúsztam, mivel visszaigényelhettem a KRESZ-tanfolyam díját. Azonban 30-nál több órát kellett vennem, így olyan 500 ezer forint körül lehetett az összeg, amit kifizettünk a vezetői engedélyemre – tudatta a fiatal lány, akit az első oktatója nem támogatott a sikeres vizsgához vezető úton.

– Az első vizsgám előtt többször is elmondta, hogy felesleges megpróbálnom, és a legkisebb hibák miatt is azt mondta, közveszélyes leszek az úton – ez nem éppen motiváló. A második oktatóm viszont nagyon kedves volt, és arra figyelt, hogy feltárja a hibák okát, hogy ne ostorozzam magam miattuk.