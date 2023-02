A klímaváltozás hatására mind szélsőségesebb az időjárás: a nyarak egyre melegebbek, csapadékszegényebbek – elég csak a tavalyi esztendőre gondolni, amikor az aszály korábban soha nem látott károkat okozott a mezőgazdaságban. Ennek következtében a belvízrendszerekkel kapcsolatosan elvárásként jelenik meg a vízvisszatartás növelése: égetően nagy szükség lenne arra, hogy amikor túl sok csapadék hull, be lehessen tárolni a vizet. Ezt a célt is szem előtt tartották annak a projektnek a megvalósításakor, aminek a részleteiről kedden tartottak tájékoztatást a FETIVIZIG nyíregyházi igazgatóságán. A több mint 6 milliárd forintos beruházás hat projektelemet foglal magába, s a Harangodi-tározó és a Kállai-főfolyás rehabilitációját is érinti.

Szaharai porvihar

– A projekt megvalósításakor figyelembe vettük a klímaváltozás hatásait, mert tudjuk: alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez – így fogalmazott Kató Sándor igazgató-helyettes és hozzátette: az, amit korábban a vízgazdálkodás terén tettek, már nem elég. – Amíg egykor a vízelvezetésre kellett nagy hangsúlyt fektetni, addig ma már a vízpótlás-, illetve megtartás a fő feladat. Növelnünk kell a talajvizek szintjét, ahol lehet, hatást gyakorolni a klímára, biztosítani az ökológiai vizeket és teljesíteni a természetvédelmi célokat. Térségünk az aszály szempontjából kezd a Dél-Alföldhöz hasonlítani, lassan félsivatagi állapotok alakulnak ki, tavaly áprilisban például olyan porvihar keletkezett a Nyírségben, mint amilyen a Szaharára jellemző. 2010 óta az igazgatóság működési területén, így a Nyírségben is számos beruházás valósult meg, ezek a hat főfolyás közül ötöt érintettek. Látva a tendenciákat, és azt, hogy milyen nehéz feltölteni a tározókat, tudjuk: új utakat kell keresni. El kell mozdulni a vízpótlás felé, a cél, hogy minél több víz maradjon meg a kritikus területeken talajvíz formájában. A vízgazdálkodás céljait el kell érnünk, de mindenki, aki ezen a területen dolgozik, tisztában van azzal, hogy ezt a munkát soha nem lehet befejezni – mondta Kató Sándor.