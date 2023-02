– Újra és újra fel kell idézni a kommunizmus könyörtelen korszakát és szörnyűségeit, mert ha kiesik valami a tudatunkból, olyan, mintha meg sem történt volna. Háromszázezer honfitársunk vesztette életét, 300 ezer ember nem tért többé haza szeretteihez, rájuk emlékezünk február 25-én, s ezt adjuk tovább az után jövő nemzedékeknek is – mondta Támba Miklós. Majd azzal folytatta, pontosan egy éve, hogy a szomszédunkban kitört a háború, neki pedig az első gondolata az volt, „az ember semmit sem tanul, ugyanazt teszi, mint Krisztus születése előtt, pedig egyszerű lenne a feladat: követni kellene az utat, amit Krisztus mutatott meg nekünk.” – Az megemlékezés ébren tart bennünket és arra figyelmeztet, hogy ne tévedjünk le a krisztusi útról – fűzte hozzá Támba Miklós.

Hallgatásra ítélve

Az Országgyűlés 2000. június 13-án hatályba lépett határozatával minden év február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. 1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő kilenc évet töltött börtönökben és munkatáborokban. Szabadon engedése után pár évvel, 1959-ben, 51 évesen halt meg.

Sokáig hallgatni kellett a kommunizmus borzalmairól, de később megtört a csend, és a rendszerváltás utáni időkben lehetőség nyílt kimondani a totális pusztulást hozó, országokat fizikai és erkölcsi romba döntő, embertelen ideológiára épülő rendszerek rémtetteit, s hogy ne kerüljenek feledésbe, ma is meghajtjuk fejünket az ártatlan áldozatok előtt. Erről már Szabó István, a vármegyei közgyűlés alelnöke szólt megemlékezésében. Elmondta, a kommunista diktatúrák áldozatainak száma duplája a második világháborúban odavesztett civilek és katonák számának: százmilliónyi ember világszerte, több százezer Magyarországon.

– Az internacionalista gépezet mindenhol ugyanúgy működött, ítélet nélküli kivégzések, társadalmi csoportok deportálása, mesterségesen előidézett éhínség. A kommunizmus nem tűrt ellentmondást, csak egy igazságot ismert: a sajátját. Kizárólag olyan életet kínáltak az embereknek, amelyben nem lehetett szabadon gondolkodni, szólni és cselekedni, vagyis nem hagyott emberhez méltó életet – sorolta a terrorra alapuló korszak sajátosságait a vármegyei közgyűlés alelnöke. Felidézte, a magyar emberek először az 1919-es Tanácsköztársaság alatt tapasztalták meg a kommunizmus valódi természetét, a Lenin-fiúk rémséges 133 napja alatt 300 embert gyilkoltak meg, és rövid idő alatt szétszakították a magyar társadalmat, nemzetközileg elszigetelték az országot. Nem csoda, hogy a magyar emberek nem akarták átélni az őrületet, ami aztán évtizedeken át minden társadalmi csoportban jelen volt, elutasították a szovjet eszméket és jött 1956.

Szabó István azzal fejezte be: ne essünk feledésbe, hiszen egyre kevesebben élnek közöttünk olyanok, akiknek családtagjai megtapasztalták a Gulág szörnyűségeit. Beszéljenek a történtekről, hogy a mai fiatalok is megtudják, mi a valódi diktatúra, hiszen – mint az alelnök mondta –, a mai újmarxisták, progresszívek is kizárólag a saját „igazságukat”, véleményüket hajtják, amihez körmük szakadtáig ragaszkodnak.

Az emlékező beszédek között a Mandala Dalszínház, Magyar hit, magyar szabadság című előadásából hangzottak el részletek, majd dr. Polgári András, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója folytatta a beszédek sorát.

– Kegyelettel emlékezünk mindazokra, akiket a kommunista diktatúrák megfosztottak az élethez való joguktól, akiknek a hatalom tönkretette az életét. Azt gondolom, minden család viseli ennek a keresztjét, megvannak emlékeik ennek a kornak a borzalmairól. Az emberiség története tele van gyalázattal, erőszakos eseményekkel, szenvedéssel. A „gonosz erő” folyamatosan munkálkodik a háttérben, soha nem szabad ezt elfelejteni, mert egy erő mozgatja: a pusztítás. Nem szabad elfelejteni a kommunizmus bűneit, némán, csendben elmenni mellette, ez a felelősségünk ma is – hangsúlyozta a főigazgató.

KO