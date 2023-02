Az ápolók példamutató elődje, Kossuth Zsuzsanna maradandó szellemi örökséget hagyott utódaira, a jelenkor ápolóira és egészségügyi szakdolgozóira. Ők azok az emberek, akik életünk legkiszolgáltatottabb és sebezhetőbb időszakában, a betegségben állnak mellettünk, és szakmai alázattal teszik a dolgukat.

A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház csütörtöki rendezvényén mondtak köszönetet az ápolóknak az elhivatott munkáért, az esemény végén pedig elismerésben részesítették közülük a legjobbak legjobbjait.

Dr. Szűcs Attila, a megyei kórházak főigazgatója elmondta, a szakma súlyát jelzi az a tény, hogy 2014-ben a parlament határozatban nyilvánította február 19-ét az ápolók napjává.

– Ez nem csupán egy szakma, maga a tudás kevés: szükség van empátiára, kitartásra, néha egy kedves szóra vagy mosolyra. Mindez apróságnak tűnhet, de jelentősen javít a betegek ellátásán, és növeli a szakmai színvonalat. A mai díjazottak a legjobbjaink közé tartoznak. A megbecsülés, morális elismerés mindig is megvolt és meg is lesz az ápolók és a szakdolgozók irányába. Ugyanakkor jól tudjuk, hogy mindez kevés, de az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek a bérek, és bízunk benne, hogy ez az idén még tovább javul – hangsúlyozta a főigazgató.

– A mai jeles alkalomra készülve a kezembe akadt egy 1848-as közlöny, amiben Kossuth Zsuzsannát nevezték ki hazánk főápolójává, s azt is kifejtették benne, hogy milyen ismérvekkel kell rendelkeznie egy ápolónak – ezt már Román István, a vármegye főispánja mondta el a jelenlévőknek.

Hozzátette: a 19. századtól kezdve sok minden változott a szakmában, de vannak olyan tulajdonságok, amelyeket akkor és most is elvárnak egy ápolótól.

– A jó főzési képesség és csendes magaviselet mellett a rend, a pontosság, az erkölcsösség és a gyengédség is szerepel ebben a régi iratban. Úgy vélem azonban, hogy az archaikus nyelvezet mellett további érdekességeket is felfedezhetünk: ma is fontosak az erkölcsi szempontok, a rendszeretet és az odaadás. Aki ápolásra szorul, szereti, ha odafigyelnek rá, és úgy vélem, a legtöbb esetben ezt is meg is kapják a betegek – emelte ki Román István.



A további részletekkel hamarosan jelentkezünk portálunkon.