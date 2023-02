– Magyarország területe mérsékelten földrengésveszélyes, míg vármegyénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg a szeizmikus zónatérkép szerint nem olyan területen helyezkedik el, ahol komolyabb földrengésekre kellene számítani – mondta már beszélgetésünk legelején megnyugtatásul Márton György. A nyíregyházi építészt arról kérdeztük, hogy a házak és egyéb épületek tervezésénél milyen szempontokat vesznek figyelembe, hogy azok egy esetleg földrengés esetén se dőljenek össze kártyavárként.

A kontinentális táblák határán található törésvonalaktól mi nagyon messze vagyunk, legközelebb az afrikai és eur­ázsiai táblák vannak, tőlünk délnyugatra, ám azok mozgása földrengést az utóbbi években főként Albániában és Horvátországban okozott, ez utóbbit a horvát határ közelében lévő településeken is érzékelték, de minimálisan. A táblák mozgásának a föld felszínén okozott hatását leg­gyakrabban a 12 fokozatú Mercalli–Cancani–Sieberg-intenzitásskálán osztályozzák, ami szerint az I-es fokozatú rengés csak műszerekkel mutatható ki, míg XII-es fokozat esetén az adott területen az összes épület összeomlik vagy jelentősen károsodik. Hazánk területén az eddigi tapasztalatok és az előrejelzések alapján maximálisan V–VI-os intenzitású földrengések alakulhatnak ki, melyek nem veszélyeztetnek emberéletet, jól megépített építmények esetén leginkább téglakémények ledőlésével, téglafalak, födémek megrepedésével járó épületkárokat okozhatnak.

Gondos mérlegelés

– Magyarország viszonylag nyugodt, de szeizmikus események eddig is előfordultak, és ezután is fognak. A földrengések gyakorisága és intenzitása elegendő indokot szolgáltat arra, hogy a szeizmikus hatások fellépésének valószínűségét gondosan mérlegelnünk kelljen, és már az építéskor védekezzünk ellenük – tette hozzá az építész. Dr. Dulácska Endre egy korábbi tanulmányában megjelentekre utalva elmondta, hazánkban évente mintegy 3000 rengést észlelnek, a magnitúdóval mért erősséget nézve 4-es rengés 25 évente, 5-ös körüli 150 évente szokott előfordulni. 1978-ig Magyarországon nem is volt földrengés elleni védelem, majd a Magyar Mérnöki Kamara kidolgozta a méretezési útmutatót, 2009-ben életbe lépett az érvényes magyar szabvány, az Eurocode 8-1 (röviden EC8-1), 2011-től pedig a meglévő épületekre és a helyreállításra vonatkozó szabvány is.

– A 2000-es évek elejéig Magyarországon a paneles házakon kívül az épületeket nem kellett földrengésre tervezni. Ma már hazánkban nem építhető olyan épület, amelynek állékonyságát földrengéserősségre nem ellen­őrizték – tette hozzá Márton György, s hangsúlyozta, az épületek tartószerkezetének tervezését, a szerkezeti rendszer meghatározását, méretezését, az ehhez tartozó számításokat tartószerkezeti statikus tervező végzi.

Az épületek belengenek

A földrengés a talaj felszínén függőleges és vízszintes irányú hullámmozgást kelt, az épületek károsodása szempontjából ez utóbbi a leginkább veszélyes, mert ettől az épületek belengenek, s csak a megfelelően kialakított tartószerkezet képes ennek a dinamikus igénybevételnek ellenállni. Rezgést csökkentő vagy elszigetelő rendszerek alkalmazásával a földrengésből származó igénybevételek csökkenthetők.

– Épületeink jelentős része falazott, beton- és vasbeton szerkezetű, ilyen anyagokból készül. Ezek azonban ridegen viselkednek, itt a szerkezet helyes, speciális kialakításával lehet a földrengéssel szembeni ellenállást kedvezően befolyásolni – magyarázta a szakember. – Többszintes vasbeton szerkezetű épületek esetén egyszerű tervezési szabályok betartásával elérhető, hogy földrengés hatására a viszonylag nagy tömeg ellenére se szenvedjen az épület túlzott mértékű károsodásokat. Egy-két szintes falazott épületeknél fontos, hogy az egymásra merőleges falak megfelelően legyenek egymáshoz kapcsolva, mert ha ez elmarad, akkor földrengéskor az eltérő merevségű falak a csatlakozásnál szétnyílhatnak. A födémek síkjában kialakított és megfelelő vasalással ellátott vasbeton koszorú beépítésével ez a legtöbb esetben elkerülhető – tudtuk meg.

Máshogy vasalt beton

Tervezéskor fontos a dilatáció (a térfogatváltozáshoz alkalmazkodó hézag) mérete. Olyan kell legyen, hogy a földrengésből keletkező mozgások következtében az egyes épületrészek ne ütközhessenek egymásnak, a dilatáció méretének is megfelelőnek kell lennie, ahogy a merevítőrendszernek is kulcsszerepe van az épület stabilitásában és a megfelelő ellenállásban.

S itt jegyezte meg az építész, hazánk szeizmikus zónatérképére visszautalva, hogy egy egyszintes családi ház tervezésekor Nyíregyházához képest például Székesfehérváron sokkal erősebb tartószerkezetre, az épület stabilitásához máshogyan vasalt betonra van szükség, mert egy esetleges földrengéskor a horizontális gyorsulási érték jóval magasabb ott, mint itt, Kelet-Magyarországon. S egy kicsit kitekintve a világra, az sem véletlen, hogy a nagyobb erejű földrengéstől veszélyeztetettebb országokban az épületek tömegének csökkentésével igyekeznek a földrengés hatásait minimalizálni, ezért könnyűszerkezetes, elsősorban fából készült családi házakat építenek, sok szintes épületeknél az acélszerkezetűek jellemzők.

BM



Borítókép: Több ezer épület dőlt össze vagy vált életveszélyessé a törökországi földrengésben | Fotó: AFP