1963. február 22., péntek

Házakat döntött össze a belvíz Nyíregyházán

Csütörtök reggel kezdődött, de már este volt, amikor Hercegh András, a városi tanács vb. titkára fáradtan érkezett meg a Ságvári-telepről, ahol egész nap, ebéd nélkül irányította a mentési munkát.

- A tűzoltóságtól kaptuk az értesítést, hogy egy negyven család által lakott, mélyen fekvő területet körülzárt a víz, több család hajléka van veszélyben. A vizet elvezetni nem lehet, azonnal intézkedni kell.

Csak teknőn tudták megközelíteni a házakat. Mire odaértek, már négy ház összedőlt. Újra be a városba, szükséglakást teremteni a hajléktalanoknak de csak Sóstóhegyen találtak. Két családot át is költöztettek, a másik kettő az épen maradt házakban, ismerősöknél húzódott meg. Építőanyagot kértek, hogy helyreállíthassák otthonukat.

- Ezen kívül még 16 lakást találtunk életveszélyesnek. Egy hét tagból álló építőbrigádot vittünk ki az Ingatlankezelő Vállalattól, hogy megelőzzük a bajt. Holnap ezer darab téglát szállítanak ki, hogy az összedőlt házak helyreállítását is megkezdhessék a károsultak.

Segít a Ságvári Termelőszövetkezet is, tetőfedő anyagot szállít a telepre. Megkezdték az Ér-patak tisztítását is, mert a belvízveszélyt a csatornában összegyűlt hó okozna. Ezzel elérték, hogy a vízszint nem emelkedik tovább és így a vízzel körülzárt telepen a helyreállítási munkákat is zavartalanul folytathatják.

1983. február 22., kedd

Még a téli vásár utolsó napján is sokan keresték fel a nyíregyházi Centrum Áruházat.

Újabb rész ölt városias formát Záhonyban a házgyári épületekkel.

2003. február 22., szombat

Szélerőművek Nyíregyháza peremén?

Tengerparttal rendelkező országokban járva rácsodálkozunk a tájból kiemelkedő karcsú tornyokra, a szélerőművekre, és mostanra úgy tűnik, Nyíregyházán is mindennapos látvány lesz. Az elmúlt 4-5 évben az energetikai piacon robbanásszerű változások történtek, melyek Nyíregyházán is éreztették hatásukat. A versenyhelyzetben Nyíregyházán is megjelentek a energiaforrások.

A legújabb kezdeményezések a szélenergiához kapcsolódnak, hiszen két vállalkozó is jelezte befektetési szándékát, akik szélenergia felhasználásával elektromos energiát szeretnének termelni. Az egyik vállalkozó a város déli részén méréseket végez és ennek alapján fog dönteni a beruházásáról, egy másik pedig az ipari parkban szeretne néhány szélmotortornyot felállítani. Az eddigi egyeztetések szerint hat-nyolc karcsú - turisztikai látványosságnak is beillő - torony magasodik majd a város határában.