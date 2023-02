Egy lavinához lehetne hasonlítani a tavaly megrendezett Lónyay 200 Emlékévet. A gróf Lónyay Menyhért egykori pénzügyminiszter és miniszterelnök születésének kétszázadik évfordulója alkalmából megrendezett programsorozat ugyanis olyan újabb és újabb rendezvényt sodort magával, hogy az eseményekből bőven jut még erre az esztendőre is. Az emlékév keretében rendezik meg azt a könyvbemutatót is, amelynek február 14-én 17 órától Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz-terme ad otthont.

Az érdeklődők a Grófkisasszonyok a 20. század elején című kiadvánnyal ismerkedhetnek meg, ami tulajdonképpen gróf Lónyay Márta naplója. A szerző Lónyay Menyhért dédunokája volt, s az 1912 és 1922 közötti éveket mutatja be személyes élményeivel és vallomásaival színezve. A napló a Tuzsér Községért Közalapítvány kiadásában jelent meg a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai közreműködésével. Köszöntőt mond Parádi Andrea tudományos titkár (Petőfi Irodalmi Múzeum) és Klicsu Ferenc, a közalapítvány elnöke. A könyvet bemutatja Fónagy Zoltán történész (ELKH BTK Történeti Intézet).

A napló érdekessége, hogy mivel gróf Lónyay Mártának nem volt gyermeke, az írása gróf Lónyay Menyhért szépunokájához, dr. Jankovich-Bésán Déneshez került, aki tavaly májusban először járt a tuzséri Lónyay-Kastélyban, s az emlékév szervezőinek mesélt a féltve őrzött családi naplóról. Mivel az emlékév nemcsak gróf Lónyay Menyhért életével és munkásságával foglalkozott, hanem a család valamennyi tagjának a tevékenységét is kutatta a közalapítvány, így egyértelművé vált, hogy a naplót is közkinccsé kell tenni.

