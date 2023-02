„Tanítani annyit jelent, mint valakit egy életen át megérinteni.”

Neki sikerült, s nemcsak engem – nagyon sok tanítványa érez most mérhetetlen űrt a szívében…



A mi barátságunk egy sikeres, bár számomra nem igazán jól sikerült államvizsga-felelet után kezdődött. Julikánál írtam a szakdolgozatomat, s annak védése is nála történt. Nagyon bántott – a jó osztályzat ellenére is-, hogy alulteljesítettem, és saját elvárásom ellenére, de nem tudtam megfelelni a már akkor is nagyra becsült „Mesteremnek”. Felhívtam, ő sétára invitált, holott kemény napja volt, hisz sok vizsgázója lehetett aznap is… Ettől kezdve egyre többet beszélgettünk, hol személyesen, hol telefonon. Szakmai és módszertani tanácsaival sokat segített a német nyelvi táboraimnál, mindig számíthattam rá a próbanyelvvizsgák lebonyolításában - később már együtt is vizsgáztattunk.

Nemigen szerveztek a megyében német nyelvi versenyeket, ahol ne tisztelték volna meg a zsűri vezetésével, ne kérték volna ki a véleményét, s ha néha nem tudott mindenütt jelen lenni, ne számoltak volna be neki az elért eredményekről.

Sok kisgyermek nőtt fel a „Mesél a der, die, das” elsőként megjelent könyvén, amit számos irodalmi tanulmány, közöttük egy nagyszerű 2 kötetes irodalmi szöveggyűjtemény követett a németül szívesen olvasók örömére, s amit a németet tanító tanárok is nagy haszonnal forgathattak az év 12 hónapjában.

Számos felkérést kapott irodalmi művek lektorálására, ő maga is rendszeresen írt továbbra is, szinte élete végéig – ezernyi nyomot hagyva maga után.

Igazi „csillagszóró” volt, aki két kézzel szórta a szeretetet, páratlan empátiával, óriási szívvel rendelkezett.

Mindig nyitott volt az új dolgokra, módszerekre, pedagógiai munkái is erről tanúskodnak, lázas hirdetője volt az „egyszer másként” történő tanításnak.

Aki részese lehetett az óráinak, a vele való találkozás után többnek érezte magát, mert Julika másként, olyan elánnal tanított a pályán, ami csak nagyon keveseknek adatik meg. Igazi kisugárzása volt!

Én tőle tanultam, hogyan kell németet tanítani és nagy megtiszteltetésnek érzem, - ha csak egy időre is -, de elkísérhettem pályáján.

Az utolsó facebook-bejegyzésemet sajnos már nem volt ereje elolvasni – én ezzel búcsúzom tőle:

„Legyen előtted mindig út, / Fújjon mindig hátad mögül a szél, / Az eső puhán hulljon földjeidre, / A nap melegen süsse arcodat. / S amíg újra találkozunk, / Hordjon tenyerén az Isten.”



Az egykori tanítványok és munkatársak nevében: Aranyosiné Kovács Mária, Nyíregyháza

Fotó: Magánarchívum