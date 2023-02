Egy olyan innovatív képzőközpont nyílik számukra, ahol minden tudást és segítséget megkapnak ahhoz, hogy elhelyezkedhessenek a nyílt munkaerőpiacon. A nyíregyházi B2O Nonprofit Kft. által megálmodott „Mentorállás program” fontos állomásához érkezett azzal, hogy a napokban együttműködési megállapodást írt alá a spanyol CECAP Toledo szervezettel.

Magyarországon az értelmi fogyatékossággal élő fiatalok nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének az esélye minimális, a „Mentorállás program” célja, hogy ezen jelentős mértékben változtasson. A Spanyolországból átvenni kívánt módszertan ezt segíti elő.

– Több mint tíz évvel ezelőtt láttam Spanyoloroszágban a CECAP munkájának eredményét, mely már akkor magával ragadott. Azóta is azon dolgozunk, hogy itthon is megvalósítsuk ugyanezt. A forrást már sikerült előteremteni, így ez év szeptemberében megvalósulhat egy nagy álmunk azzal, hogy értelmi fogyatékkal élőket tudunk nyílt munkaerőpiacra kihelyezni Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Borsod-AbaújZemplén- és Hajdú-Bihar vármegyékben” – mondta el Kisari Károly, a B2O Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint nagyon fontos, hogy az értelmi fogyatékkal élő fiatalok is hasznos munkát végezzenek, és hogy a szabadidejüket is tartalmas módon töltsék el.

A „Mentorállás program” ebben segít nekik. A cég már megkezdte az egyeztetést a régió nagyvállalataival annak érdekében, hogy értelmi fogyatékkal élő fiatalokat fogadjanak be, de mindez csak akkor valósulhat meg, ha megfelelően előkészített, jól bevált szakmai program is társul az elképzelésekhez. A spanyol módszertan már 15 éve működik, bizonyított egy olyan területen, ami még ott is újszerűnek számít, így a magyar fél nagy várakozással tekint a közös munka és a program hazai elindítása elé. Szeretné, ha éves szinten legalább 20 értelmi fogyatékkal élő fiatal kerülhetne ki a nyílt munkaerőpiacra Nyíregyházán és környékén, bízva abban, hogy a most megkezdett szakmai egyeztetéseknek köszönhetően elképzeléseik sikeresnek lesznek.