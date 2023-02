Mint minden tanévben, így január 21-én a legtöbb nyolcadikos diák központi írásbeli felvételi vizsgát írt matematikából és magyarból. A nyíregyházi Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény diákjai folytatták az elismerésre méltóan jó sorozatukat, és az intézmény korábbi eredményeihez mérten is kimagasló átlaggal vették az akadályokat.

– A megszerezhető 100 pontból a tanulóink átlagosan több mint 70 százalék feletti teljesítményt nyújtottak, ami egyébként nem példa nélküli az iskola történetében, viszont jóval az országos átlag felett van – reagált érdeklődésünkre Medve Róbert, a tagintézmény vezetője.

A Zelk-iskola diákjai nem pusztán az idegennyelvi területen bizonyítják a kimagasló tudásukat a középfokú (C típusú) nyelvvizsgáikkal, hanem évek óta matematikából és magyarból is nagyszerűen teljesítenek.

– Túlzás nélkül állíthatom, büszkévé teszi az iskola minden tagját az a tény, hogy akár kompetenciamérésről, akár a középiskolai felvételi eredményről, akár a nyelvvizsgák számáról van szó, a város első iskolájának a Zelk számít. A diákjaink túlnyomó része az érettségit adó középfokú intézményekben folytatja a tanulmányait, mégpedig többnyire az általuk elsőnek megjelölt, a kívánságlistájukon élmezőnyben szereplő iskolában. Pedagógusaink elkötelezettek abban a tekintetben, hogy ez a tendencia a továbbiakban is megmaradjon, folytatódjon.

