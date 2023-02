Az ország legszegényebb falvaiban futnak tovább a korábbi Mol Bubi kerékpárok, melyeket a Felzárkózó Települések programban dolgozó karitatív szervezetektől lehet kölcsönözni. A Budapesten hét éven át használt járművek a feliratok eltávolítása után eddig hetvenhét településen váltak elérhetővé, hogy a legelesettebb családok munkába, iskolába járását, hétköznapi ügyintézését segítsék – tájékoztatta lapunkat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Ha kell, megjavítják

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a modellváltás után 2000 darab, elsőszériás Bubi-kerékpárt adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. A közösségi közlekedésből kivont, de az erős vázszerkezete és a defektmentes tömör gumikerekei miatt még sokáig használható bicikliket a szeretetszolgálat tiszaroffi üzemében átnézik, elvégzik rajtuk az esetleges javításokat, majd megváltozott munkaképességű emberek eltávolítják róla a Bubi feliratot. A kétkerekű járművekből a Felzárkózó Települések programban közreműködő karitatív szervezetek igényei szerint eddig 910 darabot szállítottak ki 77 településre.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 18 településen –Tiszabercel, Jánkmajtis, Beregdaróc, Piricse, Hodász, Méhtelek, Porcsalma, Nagyecsed, Nyírpilis, Nyírmihálydi, Nyírkáta, Tiszaeszlár, Penészlek, Tuzsér, Szatmárcseke, Nagycserkesz, Olcsva, Tarpa – használják már az ikonikus zöld bicikliket.

Boros Zoltán, a nagycserkeszi Jelenlét Pont vezetője lapunknak elmondta, nagyon örültek, amikor ők is bekerültek a MOL és a Máltai Szeretetszolgálat programjába, és kaptak tíz darab kerékpárt.

Hozzátette, október közepén hozták el a kétkerekűeket Tiszaroffról, és azóta kölcsönözhetőek náluk a biciklik. Mint kiemelte, azért hasznosak ezek a kerékpárok, mert több mint egy tucat bokortanya tartozik Nagycserkeszhez, a legmesszebbi például 8,5 kilométerre található a település központjától.

Boros Zoltántól megtudtuk, egyelőre még 3-4 alkalommal kérték ki tőlük a bringákat, de a tavaszi időszakban ez a szám minden bizonnyal emelkedni fog.

– A mi szabályaink szerint legfeljebb három napra lehet elvinni a helyi Jelenlét Pontról a kétkerekűeket, amik azért is hasznosak, mert nagyon masszívak és strapabíróak, ugyanis tömör gumiból készült a kerekük – fogalmazott lapunknak Boros Zoltán, aki elárulta, bizonyos időközönként találkoznak a programban részt vevő megyei települések képviselőivel, és közösen megbeszélik a tapasztalatokat.

Az ikonikus zöld biciklik másodvirágzásukat élik az ország legelesettebb falvaiban, ahol ritkán jár tömegközlekedés, az olyan alapellátásokért, mint a posta, az orvosi rendelő, a gyógyszertár, a vegyesbolt pedig sokszor más településre kell átmenni. A kerékpárok továbbra is közösségi célokat szolgálnak, a felzárkózást segítő program Jelenlét Pontjain lehet térítésmentesen kölcsönözni, vagy bizonyos esetekben, ha például mindennapos munkába járáshoz van rá szükség, jelképes bérleti díjért tartós használatba venni. A lakossági felhasználáson túl a Jelenlét Pont alkalmazottai, a településen dolgozó közfoglalkoztatottak is rendszeresen használják a kerékpárokat, de gyakran igénybe veszik ezeket a kisgyermekes családokat látogató a védőnők is.

A Felzárkózó Települések program helyszíneiről folyamatosan érkeznek az igénylések a Máltai Szeretetszolgálat tiszaroffi üzemébe, ahol újabb 280, használatra előkészített kerékpár vár kiszállításra, és még további 800 darabot alakítanak át a következő hónapokban.

Bárki kikölcsönözheti

Lakatos Sándor, Nyírkáta polgármestere szerint is hasznos ez a program. Mint azt lapunk megkeresésére elmondta, szinte nincs olyan nap, hogy az ötből valamelyik kerékpárjuk ne lenne használatban.

– Nálunk is a helyi Jelenlét Pontról lehet kikérni a bicikliket, amiket nálunk szociális helyzettől függetlenül bárki igénybe vehet. Mi egy napra adjuk oda a kerékpárokat, tehát aki reggel elviszi, este vissza kell hogy hozza. Zömében bevásárláshoz és postai ügyintézéshez használják a helyiek a kétkerekűeket – tájékoztatta lapunkat Lakatos Sándor nyírkátai polgármester.

Borítókép: Nagycserkeszen is a helyi Jelenlét Pontról lehet kikölcsönözni a kerékpárokat | Fotó: Sipeki Péter