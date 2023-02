Gyebnár Zsolt tű. főtörzszászlós is a helyszínen segít – olvasható a hír Kisvárda weboldalán.

Mint ismert, erős földrengések rázták meg Törökország déli és Szíria északi részét hétfőn hajnalban. Több ezren életüket vesztették, rengetegen megsérültek, ezer fölött van az összedőlt épületek száma. Törökország az Európai Veszélyhelyzet-kezelési Központ online felületén 04:47-kor kért segítséget az unió tagállamaitól, amelyre más országok mellett Magyarország is reagált. A katasztrófavédelem HUNOR Mentőszervezete ötvenfős, a mentőszolgálat szakembereivel kiegészülő mentőcsapattal és két keresőkutyával segíti a kutatómentést a földrengés sújtotta Törökországban.

Most is a különleges csapat tagja a Kisvárdáról érkezett Gyebnár Zsolt tű. főtörzszászlós is, aki kitartásának, ügyességének, hivatástudatának, fizikai és mentális felkészültségének köszönhetően 2013 októberétől tagja a HUNOR-nak, mellyel azóta több nemzetközi bevetésen is részt vett.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság égisze alatt alakult meg a speciális helyzetekben bevethető HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet. A csapat alkalmas a bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák során jelentkező speciális mentési feladatok ellátására, az elsőként beavatkozók megerősítésére.

A HUNOR hivatásos mentőszervezet szakfeladata a romok alatt rekedt áldozatok keresése, mentése, szükség szerint elsősegélynyújtás. Földrengés sújtotta területen magától értetődő feladat a műszaki mentés, áldozatok kiemelése, túlélési esélyeik biztosítása.

Vigyázz magadra Zsolti! Büszkék vagyunk rád! – áll a bejegyzésben.

Fotó: kisvarda.hu

Még egy megyei tagja van a HUNOR alakulatnak

Vaskó László tűzoltó alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság informatikai osztályvezetője is a HUNOR kutató-mentő csapat tagjaként, a mentőszervezet infokommunikációs tisztjeként, több mint 20 éves tapasztalattal segíti a földrengéssújtotta Törökországban a mentési és kutatási munkát.