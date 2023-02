A hurka, a kolbász, s a toroskáposzta kedvelői minden évben jó előre készülnek a Nyírségi Disznótoros Fesztiválra: ők az idén március 4-e, szombat mellé tettek felkiáltójelet a naptárukba. A nemzetközi böllérverseny több mint két évtizedes múltra tekint vissza, ezen a néven a fesztivált ötödször rendezik meg a Sóstói Múzeumfaluban – a gasztroeseményről hétfőn dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere és Támba Miklós, a Napkorona Hagyományőrző Egyesület elnöke tartottak sajtótájékoztatót.

Rekordszámú nevezés

– Ez az egyik legnépszerűbb nagyrendezvényünk, amit nemcsak a résztvevő csapatok, de a vendégek is nagyon várnak már – mondta az alpolgármester, és hozzátetette: annak érdekében, hogy minél többen kilátogathassanak a múzeumfaluban tartott eseményre, a belépés ingyenes, sőt, a városlakók díjmentesen buszjáratokat is igénybe vehetnek.

– Minden korábbinál több, összesen 22 csapat jelentkezett a megmérettetésre, így biztos, hogy a disznótoros finomságokat számos változatban megkóstolhatják majd a látogatók. Érkeznek csapatok határon túlról, így Kaplonyból, Nagykaposról, a város nagy foglalkoztatói közül itt lesz a Lego, az Eissmann és a Hübner, számos civil szervezet és baráti társaság is jelentkezett, de több vármegyei település is úgy döntött: megmutatja, hogyan készítik el a hurkát, kolbászt, toroskáposztát, hagymás vért. Az első szúrás időpontja reggel hét óra, a megnyitót 10 órakor tartjuk. Ez egy színes felvonulás lesz népzenészekkel, busókkal, a menethez a panyolai télűző farsang résztvevői is csatlakoznak. A múzeumfalu portáit a Lajtorjás zenekar és Roberto járják majd körbe, gondoskodva a jó hangulatról, fél kettőtől a Balkán Fanatik zenekar ad koncertet, a zsűri 15 órakor hirdet eredményt. A kisgyerekes családoknak azzal szeretnénk kedveskedni, hogy a kicsiket népi játszótér várja, de helyi termelők portékáit is megvásárolhatják a vendégek – mondta dr. Ulrich Attila.

Fotós: Sipeki Péter

Csak mangalica lehet

– Mivel a rendezvény eredeti célja a mangalicahús népszerűsítése volt, ezúttal is csak mangalicát dolgozhatnak fel a csapatok – mondta Támba Miklós, aki számolt is egy kicsit: mivel vannak olyan indulók, akik két disznót vágnak, legalább 30 mangalicát dolgoznak majd fel a csapatok, ami azt jelenti, hogy közel 20 ezer adag étel készül a skanzenben. A vendégek gasztrojegyet vásárolhatnak – ennek ára 500 forint –, azt pedig, hogy egy jegyért mekkora adag hurka, kolbász vagy toroskáposzta jár, a csapatok döntik el.

– A zsűri tagjai díjazzák a legjobb fogópálinkát, forralt bort, kolbászt, hurkát – külön a véreset és májasat –, a legnépszerűbb csapat és a legszebb porta különdíjat kap – mondta Támba Miklós, aki arra is kitért, hogy az eseményt böjti időszakban rendezik. – Azokra is gondoltunk, akik a böjt miatt nem esznek húst: ők választhatnak krumplilángost, töltött lángost vagy lepényt, és azoknak sem kell éhen maradniuk, akik disznóhúst nem fogyasztanak: csirkéből és marhából készült ételek is színesítik a kínálatot. Dr. Ulrich Attila ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: technikai oka van annak, hogy nem tudták a böjt kezdete előtt megrendezni a gasztrofesztivált.

Fotós: Sipeki Péter

– A múlt héten tarthattuk csak meg az év első közgyűlését, a szerződések megkötéséhez pedig nem lett volna elég egyetlen hét. Azt gondolom, hogy az emberek többsége nem böjtöl, így ők bátran eljöhetnek az eseményre, akik pedig őrzik ezt a hagyományt, a húsmentes ételek közül válogatva is remekül érezhetik magukat – tette hozzá.

Ingyenes buszjáratok útvonala:

Vasútállomás – Kossuth u. 8. – Sóstói úti kórház – Krúdy Vigadó

Indulási időpontok: reggel hat órától félóránként, az utolsó 15 órakor indul – kivétel a 8 óra, akkor nem indul ingyenes járat

Visszafelé

Krúdy Vigadó – Sóstói úti kórház – Kelet áruház – vasútállomás

Indulási időpontok: 10 órától óránként, az utolsó 18 órakor indul