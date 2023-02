Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a VIZITERV Environ Kft. a Nyírség vízgazdálkodásának fejlesztését célzó projekttel kapcsolatosan február 22-én, szerdán 16 órától a Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézményében (Nyíregyháza, Fő u. 60.) lakossági fórumot tart. A projekt célja a Nyírség sajátosságaihoz illeszkedő vízgazdálkodási, illetve tájhasználati beavatkozási módszerek kialakítása, a gazdálkodási feltételek, és az ökológiai állapot javítása. A fejlesztés eredményeként Szabolcs-SzatmárBereg vármegye területén 10 új tározó épül. A tározókkal érintett településeken a VIZITERV Environ Kft. lakossági fórumokat szervez, ahol a tervezésben részt vevő munkatársak részletesen ismertetik a projektet, bemutatják annak céljait és hosszútávú előnyeit. A konzultáció lehetőséget teremt arra is, hogy egyéni észrevételek, igények is elhangozzanak, amelyek – a szakma követelményeit szem előtt tartva – akár a műszaki tervekbe is beilleszthetők.