– Nagyon fontos, hogy azok is lássák az itteniek munkáját, akik adott esetben kívülről, a nyugati médiából teljesen más képet kaptak Magyarországról, a magyarországi segítségnyújtásról. A westminsteri római katolikus segédpüspök személyében – aki egyben az egyházmegye Karitász-felelőse is – fontos ember érkezett hozzánk Angliából. Azt gondolom, az eddigi beszélgetéseink alapján megértette, egy év alatt mi mindent tettünk az ukrán, ruszin és kárpátaljai magyar menekültekért, ahogy azt is, amit a kezdetektől hangsúlyozunk: minden tőlünk telhető humanitárius segítséget megadunk, de fegyvert és katonát nem szállítunk Ukrajnába – hangsúlyozta Soltész Miklós.

– Több mint egymillió ember érkezett hazánkba az elmúlt közel egy év alatt. Van, aki hosszabb távra rendezkedett be, mások néhány napon belül továbbmentek, ám mindannyian kaptak segítséget. A menekülteket fogadó állomásokon közel félmillió ember fordult meg és jutott szálláshoz, ételhez, egészségügyi ellátáshoz, és kapott támogatást az utazása folytatásához. Azoknak pedig, akik Magyarországon maradtak, segítettünk a munkahely- és otthonteremtésben. Azt gondolom, hogy amit egy ország megtehetett, azt megtettük. Az elsők között voltunk, akik nemcsak a határon beérkezőket karoltuk fel, hanem Ukrajna különböző területeire élelmiszert, orvosi eszközöket, ruhákat juttattak el. Mindemellett pedig, hogy a háború ne terjedjen tovább, ne eszkalálódjon, a békét kellett erősítenünk – mutatott rá az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

– A küldöttség, aminek Csicsó János angliai főlelkész, gróf Hadik András leszármazottja is tagja, arra volt kíváncsi, mi történt Szabolcs-Szatmár-Bereg keleti részén a háború kitörése után. Amellett, hogy elmondtuk, milyen munkát végeztünk együttműködve a helyiekkel és a segítő szervezetekkel, Paul McAleenan segédpüspök a tolmácsa segítségével a segítségponton válthatott néhány mondatot az ukrajnai menekültekkel – mondta el dr. Tilki Attila. A térség országgyűlési képviselője hozzátette: minden nyugatról érkező látogatót örömmel fogadnak, mert hazatérve a saját közösségükben elmondhatják, amit maguk is megtapasztaltak, vagyis azt, mennyit segítettek és segítenek most is a magyarok az ukrajnai menekülteknek.

– A Westminsteri Érsekség segédpüspökét is meglepte a magyarok vendégszeretete. S bár biztosított minket a támogatásukról, talán a lelki feltöltődés, megerősítés, amit szavaival és jelenlétével adott, legalább ennyire fontos az itt dolgozók, szolgálatot teljesítők számára.

KM