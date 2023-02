A magyarországnyi méretű válságzónában – Kahramanmaras, Adana, Gaziantep, Malatya, Șanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Kilis tartományokban – közel 12 és fél millió embert érint a pusztító erejű törökországi földrengés. Cemil Yaman, a Török Nagy Nemzetgyűlés (az ottani parlament) Török–Magyar Baráti Tagozatának elnöke, aki jelenleg is a földrengészónában, Șanlıurfa tartományban segíti a munkát, tájékoztatott arról, hogy most is esik a hó, és hideg van. Az áramszolgáltatás elérhető, de a gázszolgáltatás hiánya miatt a régiónak takarókra, sátrakra és fűtési eszközre van szüksége. Elmondta továbbá, hogy a Török Nagy Nemzetgyűlés országos véradást rendelt el – számolt be lapunknak Tilki Attila, vármegyénk ország­gyűlési képviselője.

Nőhet az áldozatok száma

A magyar parlament Magyar–Török Baráti Társaságának elnöke hozzátette: az érintett tartományok lakosságának megsegítésére az AFAD (a katasztrófák és vészhelyzetek kezelésére 2009-ben létrehozott hatóság) és a török Vörös Félhold humanitárius segélyszállítmányokat küldött. A pusztító erejű földrengés után számos miniszter személyesen ment a helyszínre, Erdoğan elnök az AFAD ankarai központjából irányítja a mentési munkálatokat. Sajnos a várható halottak száma elérheti, sőt meg is haladhatja a 10 000 főt.

Törökországi mentési képek | Fotók: Cemil Yaman Twitter-oldala

– Magyarország – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálásában segít – a HUNOR kutató-mentő csapatból tűzoltókat orvosokat, mentősöket, mentőkutyákat vezényelt Törökországba. Ők már meg is érkeztek a helyszínre, Hatay tartományban a szír határ mellett mentenek – tette hozzá az országgyűlési képviselő, és megjegyezte: Antakya város – Törökország Hatay tartományának székhelye – polgármesterét éppen két hete fogadta a magyar Országházban.

Magyar segítség

– A magyar katasztrófavédelem „elit alakulata” a világ egyik legfelkészültebb mentőszervezete. A magyar kormány a Hungary Helps Programon keresztül gyors anyagi támogatást folyósított. Vármegyénkből, Nyíregyházáról a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület 4 szakemberrel és egy kutyával saját kapcsolataik révén elindultak menteni. Őszinte részvétünk a török népnek – mondta Tilki Attila.