Minden évben gyakorlat, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai fórum keretében ad tájékoztatást az adott esztendő adó-, illetve munkajogi változásairól. A közelmúltban, a kamara nyíregyházi székházában megtartott konferencia egyik meghívott előadója dr. Bodó Gergely nyíregyházi szakjogász volt.

Elmondta, január elsejétől 10 napra emelkedett az apasági szabadság, az első öt napra pedig 100 százalékos távolléti díj jár. Hozzátette, a módosítást egy EU-irányelv tette szükségessé.

A felmondás indoklása

Dr. Bodó Gergely tájékoztatójában kiemelte, ettől az évtől a munkavállalók utólag is kérhetik írásban a felmondás indoklását. Itt az egyik legfontosabb változás, hogy akkor is kérheti a munkavállaló a munkaviszonya megszüntetésének indoklását, ha a dolgozó próbaidőn van, ha nyugdíj mellett foglalkoztatott vagy ha vezető állású munkavállaló.

Nem szüntethető meg a munkaviszony apasági, szülői vagy gondozási szabadság alatt, ebben a tekintetben az apasági és szülői és apasági szabadság a gyermekgondozási szabadsághoz igazodik.

További változás, hogy a munkaviszony féléves fennállása után már kérhető a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás és a home office is. Ebben az esetben a tájékoztatási kötelezettség nem változott, korábban is megvolt. Az újdonság, hogy amennyiben ez a tájékoztatás megtörtént, úgy a munkavállaló kérheti a fent említetteket. Ugyancsak újdonság, hogy a gyermek nyolcéves koráig is kérheti ezt a szülő.

Dr. Bodó Gergely hozzátette, ha erre eleve nincs lehetőség, vagy nem indokolt, akkor természetesen ez a kérelem elutasítható, azonban a kérelmet minden esetben el kell bírálni.

– Gyorsabb és pontosabb tájékoztatási kötelezettség köti ezentúl a munkaadókat – folytatta a szakjogász, és hozzátette: a munka törvénykönyve 46. paragrafusa szerinti tájékoztatási kötelezettség időtartama 15 napról 7 napra rövidül. A tájékoztatási kötelezettség (a teljesség igénye nélkül) vonatkozik a munkáltatói jogkör gyakorlójára, a munkaviszony kezdetére, tartamára, a munkahelyre, a munkakörbe tartozó feladatokra, a napi munkaidő tartamára, a munkabér elszámolásának módjára, a munkabérfizetés gyakoriságára, a kifizetés napjára, valamint arra, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e.

Dr. Bodó Gergely a kamarai rendezvényen beszélt a szabadságokkal kapcsolatos módosításokról is. Eszerint csak indokolt esetben szakítható meg a munkavállaló szabadsága, ebbe beletartozik, hogy nem kell a céges telefont felvennie, vagy céges levelekre válaszolnia. A szakjogász hozzátette, ez egyedül a vezető beosztású munkavállalókra nem vonatkozik.

TG