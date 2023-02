Győrfi Pál szóvivő közleményében azt írta, az Országgyűlés által decemberben elfogadott egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek megfelelően fokozatosan és a terv szerint zajlik az új, egységes ügyeleti rendszer bevezetése Magyarországon.

Február elsejétől elsőként Hajdú-Bihar vármegyében szervezték át az ügyeletet.

Az első három hét tapasztalatai és a közel kétezer, ügyeleti ellátásban részesített beteg visszajelzései alátámasztják, hogy a két elemből álló, betegközpontú rendszer - háziorvosi ügyelet, majd sürgősségi ügyelet - jól működik és minden rászorulónak a legmegfelelőbb ellátást biztosítja - írta.

Közölte: az ügyeleti alapellátást március 1-től Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is az új, egységes rendszerben biztosítja a mentőszolgálat a betegek számára.

Az új ügyelet központi telefonszáma felnőttek és gyermekek esetében ezekben a vármegyékben is a 1830, amelynek hívásával a beteg szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek, bármely településen is tartózkodjon az ellátásra szoruló.

A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap 16 óra és másnap reggel 8 óra között, szombat-vasárnap, ünnepnapon egész nap hívható.

Az új ügyeleti rendszer felépítésének és működésének az egyes csatlakozó vármegyékre vonatkozó részletei a helyi sajtóban és a www.mentok.hu/ugyelet linkre kattintva is elérhetőek.

Hozzátette: az új ügyeleti rend az ország többi vármegyéjében az év során fokozatosan fog életbe lépni, amiről a lakosságot és a háziorvosokat is folyamatosan tájékoztatni fogják. A változásig a többi vármegyében az eddig megszokott rend szerint működik az orvosi ügyelet.

A cél az, hogy jövő év elejére - egyelőre Budapest kivételével - az egész országban egységes, a betegek számára az eddiginél jobb ellátást biztosító, a sürgősségi ellátórendszer elemeivel összekapcsolt ügyeleti rendszer működjön - áll a közleményben.

MTI