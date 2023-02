A fejlesztés részeként 833,4 millió forintból újult meg a Korányi Frigyes utca 2650 méteren és épült ki körforgalom a Korányi - Csaló köz csomópontban. Felújították a Csaló köz két oldalán lévő járdát is, 385 méteren. Megújult emellett a Szarvas utca is 138 millió forintból, mintegy 466 méteres szakaszon.

Mindkét útszakaszt érintően felújították a burkolatot, átépítették az autóbuszöblöket, áthelyeztek megállókat, akadálymentesítettek autóbuszperonokat.

A projekt célja az volt, hogy a városközpont felé vezető utakon biztonságosabb közlekedési körülményeket teremtsenek, elősegítsék az egyenletes haladást, csökkentve ezzel a várakozási időt és a környezeti terhelést. Célkitűzés volt az is, hogy az utak által érintett településrészek jobban megközelíthetővé váljanak a munkavállalók, a vállalkozások és a lakosság számára.

A teljes támogatási összege a járulékos költségekkel együtt 1,121 milliárd forint volt.

- MTI -