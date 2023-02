A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója, Pénzes Tibor elmondta: míg a 2004-ben a cég által Nyíregyházán végrehajtott temetések 53 százaléka volt koporsós, tavaly ez az arány már nem érte el a 30 százalékot, a kistelepüléseken viszont más a helyzet. – A kisebb falvakban a vallási okokra visszavezethető hagyományok és a helyi szokások is befolyásolják a hozzátartozókat, akik nagy része a koporsós temetést választja, de érzékelhető egyfajta elmozdulás, hiszen egyre több önkormányzat, illetve egyház kéri az urnafal kialakítását. A hozzátartozók egy része hazaviszi az elhunytak hamvait, ennek egyik oka, hogy mobilabbá váltunk, és ha a családtagok távol élnek, az urnát könnyebben vihetik el egy, a lakóhelyükhöz közel lévő temetőbe. A temetési típusok közötti árkülönbség már nem annyira jelentős, mint korábban, hiszen a hamvasztás költségei nagyon nőttek – vannak olyan krematóriumok, ahol akár 80-100 százalékkal is –, ezért azt gondolom, hamarosan újra nőni kezd majd a koporsós temetések száma. Önkormányzati tulajdonú cég vagyunk, így a temetkezési törvényben rögzített szolgáltatások árát helyi rendelet rögzíti, a kellékek közötti árkülönbség az, ami megdrágíthatja a temetést: ahogy az urna lehet 15 vagy 180 ezer forintos, úgy a koporsó ára is elérheti az 1 millió forintot. A hozzátartozók mintegy 5 százaléka kéri, hogy elvihesse a hamvakat, ám egy részük később mégis a temetés mellett dönt – azt gondolom, a gyászfeldolgozást ez utóbbi segíti. Annak, aki az otthonában őrzi az urnát, szigorú feltételeknek kell megfelelnie, többek között biztosítania kell, hogy mások is leróhassák ott a kegyeletüket, de például a folyóba szóráshoz is számos engedélyt kell beszerezni, repülőgépből pedig csak nem lakott terület fölött lehet kiszórni a hamvakat – mondta az ügyvezető igazgató és hozzátette: társaságuk lehetőséget biztosít a hamvak bemosására, de az urna kerülhet meglévő sírba, urnasírba, illetve urnafülkébe is. Pénzes Tibor arról is beszélt, hogy bár az Északi-temető területe hatalmas, és bizonyos parcellákat újrahasznosítanak, hamarosan szükség lesz egy új temető kialakítására. – A temető összképe pontosan tükrözi társadalmunkat: ha egy sírkert rendezett, az azt jelenti, hogy az emlékezők számára fontosak elhunyt szeretteik – tette hozzá.

Lelki és anyagi teher

A Kryzantén Ker Kft. több mint két évtizede kínál komplex szolgáltatást az érintett családoknak, s mint Oroszné Jolika elmondta: azért dolgoznak, hogy könnyítsenek a gyászolók terhein egy különösen nehéz időszakban. – A kegyeletteljes búcsú mindenkit megillet, és ha a szertartás méltó az elhunyt emlékéhez, az enyhíti a gyászolók fájdalmát. Ezt tartjuk szem előtt, amikor levesszük a hozzátartozók válláról e terheket, amelyek nemcsak lelkileg, de sok család esetében anyagilag is megterhelőek. Azokon a településeken, amelyek hozzánk tartoznak, sok az idős ember – a hozzátartozóik, főként a hagyományok tisztelete miatt inkább a koporsós temetést választják, de a fiatalabbak közül egyre többen döntenek a hamvasztás mellett. Korábban jóval több volt a koporsós temetés, az utóbbi években viszont ez változott, így az arány már 50-50 százalék. Akik ez elhunyt édesanyjuknak vagy édesapjuknak síremléket készíttetnek, a másik szülőt elveszítve nem akarják szétbontani a sírt, és inkább a hamvasztást választják, de e mellett döntenek azok is, akik távol élnek, és nehézséget okozna nekik a sírhely gondozása, rendben tartása. Ennek nemcsak pénzügyi okai vannak, az urnás temetkezés ugyanis ma már nem sokkal olcsóbb a hagyományos koporsós temetésnél. A krematóriumi költségek 40-60 százalékkal emelkedtek, Debrecenben 82 ezer forintot, Újharangodon – mi ez utóbbi szolgáltatásait vesszük igénybe – 60 ezer forintot kell fizetni, erre jön a szállítás, illetve a hűtés díja, az urnafülke ára pedig településenként eltérő, 20–150 ezer forint lehet. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a hozzátartozók a hamvakat például egy folyóban szétszórják – ezt általában azok a családok kérik, ahol az elhunytnak ez volt a végakarata –, és arra is van mód, hogy hazavigyék az urnát. Azt tapasztaljuk, hogy ezzel főként azok élnek, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy kifizessék a temetés költségeit, de nem egy alkalommal előfordult már, hogy a hozzátartozó meggondolta magát, mert lelkileg túlságosan megterhelő volt számára a szerette hamvaival együtt élni – tudtuk meg a kft. temetkezési szolgáltatási ügyintézőjétől, aki sok nehéz pillanatot élt meg az elmúlt 23 év alatt. Egy személyes tragédia mellett a pandémia időszaka is nagyon megviselte, hiszen, mint mondta, a rengeteg temetés miatt nagyon sok fájdalommal szembesült, de bízik abban, hogy többé nem kell ehhez hasonló nehézségekkel megküzdenie.