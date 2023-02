Több óvoda is jelen volt azon az eseményen, amelyet a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda tag­intézménye, a Csillagvilág Óvoda szervezett nemrégiben. Az általános iskola tornatermében megrendezett Oviolimpia elnevezésű program hatalmas sikert aratott a gyermekek és az óvodapedagógusok körében.

Izgatott óvodások töltötték meg a sportcsarnokot azon a jeles napon: nyolc óvodából érkeztek a jelentkezők, összesen tíz csapat vetélkedett egymással, illetve birkózott meg az előre megépített akadálypályával. Juhászné Gyulai Enikő tagintézmény-vezető – aki egy régi hagyományt élesztett fel az Oviolimpia ötletével, s amelynek szervezését az elkövetkező években is szeretné továbbvinni – Hemingway szavaival köszöntötte a részt vevő óvodákat: „A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni! A sport tehát mindenre megtanít!” A rendezvényen sorsolással döntötték el, hogy melyik csapat melyikkel méri össze a tudását, s az összesítésnél a legjobb időeredmény számított.

Kisartól Kisszekeresig

A fehérgyarmati óvodákon kívül Nagyarból, Kisarból, Nábrádról, Tunyogmatolcsról, Kisszekeresről és Tarpáról is érkeztek óvodások, akiket az iskolába járó hetedik osztályos lányok látványos szalagtánccal nyűgöztek le. A gyermekek hat pályán vetélkedhettek egymással, amelyeken pályánként két-két csapat versenyezhetett egyszerre.

– Az egyes versenyszámok előtt a vendéglátó óvodapedagógusok elmagyarázták, mi mindenre is kell ügyelniük a kis résztvevőknek, akiknek szükségük volt fürgeségre, pontosságra, összpontosításra, jó csapatmunkára. Természetesen a játékszabályok betartásának fontosságát is hangsúlyozták a felnőttek – tájékoztatta szerkesztőségünket Juhászné Gyulai Enikő.

A kis versenyzők valamennyien figyelemre méltó ambícióval, jókedvvel a lehető legjobban teljesítették a próbákat. A megmérettetést követően közös játékra hívták a felnőttek a gyermekeket. A „farkincafogó” elnevezésű játékot követően az óvónénik kezdtek versengésbe egymással. A gyerekek lelkesen szurkoltak nevelőiknek, a jókedv határtalan volt.

Emléklapok és érmek

A részt vevő csapatok emléklapot kaptak, a legjobban teljesítő három csapat versenyzői pedig érmekkel lettek gazdagabbak. Az első helyezett a kupán kívül még egy húszezer forint értékű ajándékutalványt is hazavihetett Pisák Szabolcs vállalkozó jóvoltából. Első helyezett lett a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda Csillagvilág Óvoda tagintézménye, a második helyen a Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde Tavasz utcai tagóvodája, a harmadik helyen pedig a Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde Szent István téri tagóvodája végzett. A vidám hangulatban telt délelőttöt követően Szarkáné Balogh Katalin, az iskola igazgatónője egy finom ebédre invitálta a vendégeket – tudósította lapunkat Fecske László.

KM

Borítókép: Csoportkép a rendezvényen részt vett csapatokról | Fotó: Kerekes-Smajda Judit