A munkanélküliség leszorítása után újabb probléma jelentkezett a hazai munkaerőpiacon: egyre több elemzés lát napvilágot az erősödő munkaerőhiányról, és ezzel párhuzamosan folyamatosan emelkedik a hazánkban dolgozó vendégmunkások száma. A szerb és ukrán munkavállalók jelenléte már senkinek sem újdonság, különösen most, az orosz–ukrán háború elől menekülve sok ukrán állampolgár helyezkedett el Magyarországon.



Ugrásszerű emelkedés

Azonban keleti szomszédaink mellett egyre többen érkeznek a Távol-Keletről hazánkba, hogy nálunk keressék meg a mindennapi betevőt. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) elemzéseiből jól látszik, hogy a harmadik országbeli dolgozók már évek óta jelen vannak a hazai munkaerőpiacon, ám számuk gyorsan növekszik. A 2015-ös és 2016-os közel 17 ezres külföldi munkavállalói kör 2019-re megközelítette a 70 ezret. Bár 2020-ban – feltételezhetően a koronavírus-járvány hatására – számuk közel a felére csökkent, most újabb meredek emelkedés tapasztalható. És hogy honnan érkeznek hozzánk a családjuknak megélhetést biztosítani az emberek? Ebben is nagy a szórás, az NFSZ adatai szerint szíriai, pakisztáni, nigériai, Fülöp-szigeteki és moldovai dolgozók kértek nagy számban munkavállalási engedélyt. A listát viszont Vietnam vezeti, magasan megelőzve a kibocsátó országok képzeletbeli dobogójának második fokán álló Kínát és a harmadik helyezett Dél-Koreát. Felmerül a kérdés, hogy miért képesek ezek az emberek kvázi a fél világon átkelni, hogy Magyarországon dolgozhassanak. A válaszokat Oláh Gyula Csongortól, a HSA Kft. munkaerő-közvetítő regionális vezetőjétől kaptuk meg.

Mint mondta, a HSA Group portfóliójában évek óta szerepel az úgynevezett harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzése az olyan egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások mellett, mint a diákmunka, az alkalmi munkavállalók közvetítése vagy éppen a nyugdíjas-foglalkoztatás.

A szakember kérdésünkre elárulta, a magyar gazdaság évről évre növekszik, folyamatosan érkeznek az új beruházások, és az ezekhez kapcsolódó közel 130 ezer fős munkaerőigényt a magyar munkaerőpiac önmagában már nem tudja kiszolgálni.

– A szerb és ukrán munkavállalókkal bővített lehetőség eddig segített, de mára ez sem elég, ezért szükséges a könnyített munkavállalási feltételek hatálya alá eső országok listájának bővítése. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy különböző okok miatt elvándorol hazánkból a magyar munkaerő – ismertette a hazai munkaerőpiac helyzetét Oláh Gyula Csongor, akitől azt is megtudtuk, miért vonzó úti cél az ilyen távoli országokból érkező munkavállalóknak Magyarország.

– A vendégmunkások általánosságban a magasabb bér- és életszínvonal miatt érkeznek Magyarországra, de például a Fülöp-szigeteken a kultúra szerves részét képezi a külföldi munkavállalás. Olyannyira jellemző ez náluk, hogy külön minisztérium foglalkozik a tengerentúli filippínó dolgozókkal. Az is változatos képet mutat, hogy milyen területeken, iparágakban alkalmazzák a harmadik országból érkező vendégmunkásokat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy alapvetően bármilyen területen képesek helytállni, de jellemzően kékgalléros munkakörökben alkalmazzák őket. Köztük is vannak sofőrök, hegesztők, IT-szakemberek, vagyis a betanított munkán kívül más feladatokat is képesek ellátni. Ugyanakkor a hazai igényekről sem szabad megfeledkezni, s a kimutatások alapján a magyar munkaerőpiaci szereplőknek jelenleg főként a betanított fizikai munkaerőre van szükségük – hangsúlyozta a regionális vezető.

Azonban ahogy mindennek, úgy a külföldi munkavállalók nagy számban történő alkalmazásának is vannak előnyei és hátrányai is.

Oláh Gyula Csongor szerint egyértelmű pozitívum, hogy ezek az emberek dolgozni jönnek Magyarországra, számukra a munka az első.



Senkit sem cserélnek le

– Persze ne legyenek illúzióink, ez nem tart örökké, ha elérik a kitűzött céljaikat, haza fognak menni, de a jelenleg tapasztalható fluktuáció mértékéhez képest sokkal hosszabb ideig maradnak állományban. Negatívum a kommunikáció és a beilleszkedés, bár a legtöbb országban beszélik az angol, az orosz vagy a spanyol nyelvet, így ez áthidalható – tette hozzá.

Gyakran felmerül az a kérdés is, hogy okozhat-e bérfeszültséget, vagy teljesítménybeli romlást a magyar dolgozók körében a harmadik országbeli emberek alkalmazása.

A szakember szerint a munkabér tekintetében egyáltalán nincs különbség, azonos munkáért azonos munkabér jár.

– Teljesítménybeli romlás nem, fejlődés viszont annál inkább, hiszen azok a munkavállalók, akik az „úgysem rúgnak ki” elv mentén végezték a munkájukat, a saját szemükkel láthatják, hogy igenis van, aki dolgozik helyettük, ráadásul az elvárt minőségben. Azt azonban mindenképp kiemelném, hogy 2016 óta van lehetőség harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, ez idő alatt egyetlen partnerünknél sem tapasztaltuk, hogy egy munkájára igényes magyar dolgozót vendégmunkásra cseréltek volna. MI