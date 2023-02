– Nem mindegy, hogyan érzi magát az ifjúság abban a városban, amelyben felnő és tanul. Az embereknek vannak vágyaik, némelyiket már tizenévesen szeretne megvalósítani, legyen szó a tanuláshoz, vagy éppen a kikapcsolódáshoz társuló tervekről. A megfelelő iskolán kívüli lehetőségek és környezet megteremtése részben az önkormányzat feladata, és kíváncsian várjuk mindehhez a javaslatokat – tudatta az alpolgármester.

Dr. Ulrich Attila arra kérte a diákszekciókat, hogy olyan ötletekkel forduljanak az önkormányzatokhoz, melyek megvalósíthatóak.

Meg kell tartani a tehetségeket

– A városban rendkívül sok fiatal tehetség él és tanul, és nem csupán a gimnáziumokban, hanem a szakképző intézményekben is. A különféle hivatások képviselői és majdani képviselői kockáról kockára építik a társadalmat, és mindenkire szükség van. Egy városnak az az egészséges, ha ezek egyensúlyban vannak, s a tehetségek helyben maradnak. Ez egy kiemelten fontos feladat, hiszen az ifjúság vágyai és álmai akár messzire is vihetik őket Nyíregyházától. Mi azonban keményen dolgozunk azon, hogy helyben legyenek olyan munkahelyek, melyek stabil megélhetést biztosítanak a fiataloknak, érdemes legyen a megyeszékhelyen maradniuk, családot alapítaniuk, a jövőt tervezniük. Ez egy hosszú és fáradtságos folyamat, de szeretnénk, ha a fiataljaink visszatérnének, vagy el sem mennének tőlünk – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila, hozzátéve: a megyeszékhely testvérvárosa, Iserlohn már többször írt ki nemzetközi rajzpályázatot, amelyen időről időre diadalmaskodnak a nyíregyházi diákok, bizonyítva a tehetségüket.

Az idei pályázaton is sikerrel szerepeltek a nyíregyházi fiatalok, ugyanis az első, a harmadik, a negyedik és az ötödik helyezést is elhódították.

Záporoztak a javaslatok

A plenáris ülést követően négy szekcióban folytatta a munkát a diákparlament. Az érdekképviselet, a nemzetközi kapcsolatok, a kultúra és a környezetvédelem területén fogalmazták meg észrevételeiket, vázolták fel ötleteiket, majd a délutáni gyűlésen ismertették azokat dr. Ulrich Attila alpolgármesterrel. A javaslatok rendkívül sokszínűek voltak, többek között szó volt egy olyan sport- és egészségnap szervezéséről, melyet prevenciós előadásokkal kapcsolnának össze, így hozzájárulva az egészséges életmód népszerűsítéséhez a diákság körében. A nyíregyházi ifjúság több koncertet és helyi előadót szeretne látni a városban, és fontosnak tartják az egyes diákönkormányzatok közötti kommunikáció javítását is. A környezetvédelem témakörében is számos javaslat érkezett, a fiatalok az eddigi sikeres faültető akciók mellett újabbakat is szeretnének a magánszemélyek és cégek bevonásával. Örömmel fogadnának több szelektív és hagyományos hulladéktárolót, illetve olyan kampányokat, melyek felhívják a lakosság figyelmét a környezettudatosság fontosságára.

Dr. Ulrich Attila elárulta, öröm volt látni, hogy mennyire elgondolkodtatta a fiatalokat a város fejlesztése.

– A felvázolt ötletek között rengeteg értékes javaslat van, melyeket érdemes továbbgondolni, részletesebben kidolgozni. Nem érdemes fél munkát végezni, amit elkezdünk, azt véghez kell vinni, s ehhez a munkához az önkormányzat minden támogatást megad. A diákok programjainak "reklámozásához" is segítséget nyújtunk a magunk eszközeivel, ahogy több zenés program ötletén is dolgozunk. Ezek viszont rengeteg pénzbe kerülnek, s a jelenlegi gazdasági helyzetben csak akkor lehet azokat eredményesen kivitelezni, ha a fiatalok segítenek nekünk a megfelelő nagyságú látogatószám megteremtésében. Ehhez viszont a diákok egymás közötti kommunikációján is javítani kell - hangsúlyozta dr. Ulrich Attila. MI